Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

Fatih Belediyesi, bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 25 Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2025 - 24 Ocak 2025 Başvuru Adresi: Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi No: 54 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (onaylanmak üzere). Diploma: Aslı, noter onaylı örneği ya da e-Devlet'ten alınmış kare kodlu mezuniyet belgesi. Yabancı Okul Mezunları İçin Denklik Belgesi: Aslı veya noter onaylı örneği. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM'den alınmış doğrulama kodlu çıktı. Sürücü Belgesi: En az (B) sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). Başvuru Dilekçesi: Hangi kadroya başvurulduğunu belirten dilekçe. ALIM YAPILACAK KADRO VE KONTENJAN BİLGİSİ Kadro Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri Derece: 10 Kontenjan: 25 Zabıta Memuru BAŞVURU ŞARTLARI Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Görevini yapmasına engel olacak sağlık sorunu bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. ÖZEL ŞARTLAR 🔴 KPSS Şartı: Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 70 puan. Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 80 puan. 🔴 Boy ve Yaş Şartı: Kadın adaylar için minimum 160 cm, erkek adaylar için minimum 167 cm boy. 30 yaşını aşmamış olmak. 🔴 Sürücü Belgesi Şartı: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN! Başvurularınızı tamamlamak ve Zabıta Memuru pozisyonunda görev almak için istenen belgelerle birlikte belirtilen adrese başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru formu için Fatih Belediyesi resmi web sitesine göz atabilirsiniz.