Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

Fatih Belediyesi, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 Zabıta Memuru alımı için düğmeye bastı. Başvurular, adaylardan belirli kriterleri sağlamalarını bekliyor. Başvuru şartları ve istenen belgeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:46
Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

Fatih Belediyesi, bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 25 Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 24 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

  • Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2025 - 24 Ocak 2025
  • Başvuru Adresi: Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası, Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi No: 54

Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (onaylanmak üzere).
  2. Diploma: Aslı, noter onaylı örneği ya da e-Devlet'ten alınmış kare kodlu mezuniyet belgesi.
  3. Yabancı Okul Mezunları İçin Denklik Belgesi: Aslı veya noter onaylı örneği.
  4. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM'den alınmış doğrulama kodlu çıktı.
  5. Sürücü Belgesi: En az (B) sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
  6. Fotoğraf: Son altı ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
  7. Başvuru Dilekçesi: Hangi kadroya başvurulduğunu belirten dilekçe.

Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

ALIM YAPILACAK KADRO VE KONTENJAN BİLGİSİ

  • Kadro Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri
  • Derece: 10
  • Kontenjan: 25 Zabıta Memuru

Zabıta olmak isteyenler için büyük şans! Fatih Belediyesi alıma başladı

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Görevini yapmasına engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.