Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yüksek tansiyonu sıfırlayan 17 besin! 1 haftada vücudu resetlemek mümkün

Hipertansiyon (yüksek tansiyon), dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen ve kalp hastalıkları için en önemli önlenebilir risk faktörlerinden biri

Giriş Tarihi: 14.08.2025 20:25
Sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabiliyor. Potasyum ve magnezyum açısından zengin bazı gıdalar, tansiyonun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor.

🍊 1. Narenciye

Portakal, greyfurt ve limon gibi C vitamini ve bitkisel bileşikler açısından zengin narenciye türleri, kalp sağlığını koruyarak kan basıncını düşürebiliyor. 2021 yılında yapılan bir inceleme, günde yaklaşık 530-600 gram (4 adet portakal) meyve tüketmenin tansiyon yönetimine fayda sağladığını ortaya koydu. Ancak greyfurt, bazı tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebileceği için doktora danışılmalı.

🐟 2. Somon ve diğer yağlı balıklar

Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin. 2022'de 71 çalışmanın incelendiği bir araştırma, günlük 2-3 gram omega-3 (yaklaşık 100 gram somon) alımının tansiyon üzerinde en yüksek faydayı sağladığını belirledi.

🥬 3. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak ve pazı gibi sebzeler potasyum ve magnezyum kaynağı. 1 su bardağı pişmiş pazı, yaklaşık 961 mg potasyum ve 150 mg magnezyum içeriyor. Bu mineraller, kan basıncının dengelenmesinde önemli.

🌰 4. Kuruyemiş ve tohumlar

Badem, ceviz, kabak çekirdeği, keten tohumu ve chia tohumu, lif ve damar gevşemesine yardımcı arginin amino asidi içerir. Düzenli tüketim, tansiyonun doğal şekilde düşmesine destek olabilir.

🥣 5. Baklagiller

Mercimek, nohut, fasulye ve bezelye; magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar düzenli baklagil tüketiminin yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabileceğini gösterse de uzun süreli çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor.

🍓 6. Orman meyveleri

Yaban mersini, ahududu, çilek ve kiraz gibi meyveler, antioksidan ve antosiyanin içeriği ile damar sağlığını destekler. 2020'deki bir inceleme, bazı meyve türlerinin sistolik kan basıncını 3 mm Hg üzerinde düşürebildiğini ortaya koydu.

🌾 7. Amarant ve tam tahıllar

Amarant, yulaf, esmer pirinç ve tam buğday ürünleri; magnezyum kaynağıdır. 2017'deki bir derleme, günlük 30 gram tam tahıl tüketiminin yüksek tansiyon riskini %8 azaltabileceğini gösterdi.

🫒 8. Zeytinyağı

Oleik asit ve polifenoller bakımından zengin zeytinyağı, 2020'deki incelemelere göre kan basıncını düşürmede etkili bir sağlıklı yağ kaynağı.

🥕 9. Havuç

2023'te yapılan bir çalışma, günlük 100 gram havuç tüketiminin yüksek tansiyon riskini %10 azaltabileceğini ortaya koydu.

🥚 10. Yumurta

2023'te ABD'de yapılan bir araştırma, haftada 5 veya daha fazla yumurta tüketenlerin sistolik kan basıncının, haftada yarım yumurtadan az tüketenlere kıyasla 2,5 mm Hg daha düşük olduğunu buldu.

🍅 11. Domates ve domates ürünleri

Likopen ve potasyum kaynağı olan domates, kalp sağlığını destekler. Düzenli tüketim, tansiyonun düşmesine katkıda bulunabilir.

🥦 12. Brokoli

Flavonoid antioksidanlar yönünden zengin brokoli, damar fonksiyonunu iyileştirerek tansiyonu düşürebilir. 2015'teki geniş çaplı bir çalışma, haftada 4 porsiyon brokoli tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.