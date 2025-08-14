Yüksek tansiyonu sıfırlayan 17 besin! 1 haftada vücudu resetlemek mümkün

🌰 4. Kuruyemiş ve tohumlar
Badem, ceviz, kabak çekirdeği, keten tohumu ve chia tohumu, lif ve damar gevşemesine yardımcı arginin amino asidi içerir. Düzenli tüketim, tansiyonun doğal şekilde düşmesine destek olabilir.
🥣 5. Baklagiller
Mercimek, nohut, fasulye ve bezelye; magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar düzenli baklagil tüketiminin yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olabileceğini gösterse de uzun süreli çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor.
🍓 6. Orman meyveleri
Yaban mersini, ahududu, çilek ve kiraz gibi meyveler, antioksidan ve antosiyanin içeriği ile damar sağlığını destekler. 2020'deki bir inceleme, bazı meyve türlerinin sistolik kan basıncını 3 mm Hg üzerinde düşürebildiğini ortaya koydu.