Yüksek tansiyonu sıfırlayan 17 besin! 1 haftada vücudu resetlemek mümkün

🍊 1. Narenciye

Portakal, greyfurt ve limon gibi C vitamini ve bitkisel bileşikler açısından zengin narenciye türleri, kalp sağlığını koruyarak kan basıncını düşürebiliyor. 2021 yılında yapılan bir inceleme, günde yaklaşık 530-600 gram (4 adet portakal) meyve tüketmenin tansiyon yönetimine fayda sağladığını ortaya koydu. Ancak greyfurt, bazı tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebileceği için doktora danışılmalı.

🐟 2. Somon ve diğer yağlı balıklar

Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin. 2022'de 71 çalışmanın incelendiği bir araştırma, günlük 2-3 gram omega-3 (yaklaşık 100 gram somon) alımının tansiyon üzerinde en yüksek faydayı sağladığını belirledi.

🥬 3. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak ve pazı gibi sebzeler potasyum ve magnezyum kaynağı. 1 su bardağı pişmiş pazı, yaklaşık 961 mg potasyum ve 150 mg magnezyum içeriyor. Bu mineraller, kan basıncının dengelenmesinde önemli.