YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?
Suriye bayrağı ülkedeki iç savaş ve siyasi değişimlerle birlikte farklı anlamlar ve semboller taşımaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı ülkede farklı grupların birbirinden bağımsız bayraklar kullanmasına neden olmuştu. Bu da Suriye'nin resmi bayrağının ötesinde farklı bayrakların simgesel anlamlar taşımasına yol açmıştır. Esad rejiminin yönetimindeki değişiklikler bayrağın anlamını da dönüştürdü. Peki bayrağın anlamı nedir ve Suriye'deki bayrak değişimi neyi simgeliyor?
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:19