Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

Suriye bayrağı ülkedeki iç savaş ve siyasi değişimlerle birlikte farklı anlamlar ve semboller taşımaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı ülkede farklı grupların birbirinden bağımsız bayraklar kullanmasına neden olmuştu. Bu da Suriye'nin resmi bayrağının ötesinde farklı bayrakların simgesel anlamlar taşımasına yol açmıştır. Esad rejiminin yönetimindeki değişiklikler bayrağın anlamını da dönüştürdü. Peki bayrağın anlamı nedir ve Suriye'deki bayrak değişimi neyi simgeliyor?

Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:19
YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

Suriye yıllardır süren iç savaşın ardından ülke içindeki siyasi dinamiklerde köklü değişikliklere gitmeye devam ediyor. Bu değişikliklerin en sonuncusu Suriye'nin resmi bayrağında yapılan değişiklik oldu.

YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

Suriye'nin bayrağı resmi olarak değişti.

YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan en az iki bayrak var.

YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin görevdeki hükümeti, başlangıçta Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı-beyaz-siyah üç rengini kullanırken, Suriye Ulusal Koalisyonu gibi Suriyeli muhalif gruplar yeşil-beyaz-siyah üç rengini kullanıyor.

YENİ SURİYE BAYRAĞI 2024 | Yeni Suriye bayrağı neyi simgeliyor? 3 yıldız ne anlama gelir?

ESAD YÖNETİMİNDEKİ 2 YILDIZLI SURİYE BAYRAĞI
Esad yönetimindeki bayrak, 1958'de Suriye'yi Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak temsil etmek için kabul edildi ve 1961'e kadar kullanıldı. 1980 yılında yeniden kabul edildi. İlk kabulünden bu yana, Suriye'nin Mısır, Libya, Sudan, Yemen ve Irak ile birlikte bulunduğu çeşitli Arap birliklerinde kırmızı-beyaz-siyah bayrağın varyasyonları kullanılmıştır.

SON DAKİKA SON DAKİKA