Yaz geldi, böcekler evinizi mesken tutmasın! Eve haşere girmesini engelleyen doğal yollar

🌱 5. Nane Yağı ile Böcek Kovucu Karışım Hazırlayın

Birkaç damla nane yağını suyla karıştırın ve sprey şişesine doldurun. Bu karışımı mutfağınıza, kapı girişlerine ve cam kenarlarına sıkabilirsiniz. Karınca ve örümcekler bu kokudan hoşlanmaz.

🍯 6. Şekerli Su ve Bulaşık Deterjanı Tuzağı

Karıncaları ve arıları cezbetmek ama etkisiz hale getirmek için şekerli suyla karıştırılmış birkaç damla bulaşık deterjanını küçük bir kaba koyabilirsiniz. Böcekler bu tuzağa çekilecek, ancak yapışkan yapıdan kurtulamayacaklardır.