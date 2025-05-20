Yağları motor gibi yakan karışım! Yoğurda 1 kaşık eklemek yeterli
Sağlıklı bir yaşam için sofralardan eksik edilmeyen yoğurt, yıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Ancak bu mucizevi besini bir kaşık tarçın ile birlikte tükettiğinizde etkisi katlanıyor. Beslenme uzmanları, yoğurt ve tarçının birlikte tüketilmesinin metabolizma hızını artırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kalp sağlığına katkı sağladığını belirtiyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:10