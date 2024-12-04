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YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarına olumlu yansıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 Aralık 2024 itibarıyla güncellenen verilere göre barajlardaki doluluk oranı dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da su kaynaklarının durumu hem vatandaşlar hem de yetkililer için kritik bir öneme sahip. İşte barajlarda son durum!

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:50
YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Son günlerde etkili olan yağmur, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarına kısmi bir iyileşme sağladı. Ancak İSKİ'nin 4 Aralık 2024 tarihli güncel verileri mega kent için durumun hala kritik seviyelerde olduğunu gösteriyor. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %28,39 olarak ölçüldü. Bu oran, yağışlara rağmen barajların yeterince dolmadığını ve tasarrufun önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte detaylar!

YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Barajlardaki Son Durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, İstanbul'un toplam su kapasitesinin yalnızca üçte biri dolu durumda. İşte barajlara göre doluluk oranları:

YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Baraj Adı Doluluk Oranı (%)
Ömerli %29,06
Darlık %29,16
Elmalı %58,39
Terkos %33,78
Alibeyköy %10,27
Büyükçekmece %28,42
Sazlıdere %36,42
Istrancalar %51,26
Kazandere %8,72
Pabuçdere %6,24
YAĞIŞ SONRASI BARAJLARDA SON DURUM: İSKİ 4 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Hangi Barajlar Kritik Seviyede?

İstanbul'u besleyen barajların birçoğunda doluluk oranlarının %30'un altında olduğu dikkat çekiyor. Özellikle Kazandere (%8,72) ve Pabuçdere (%6,24) gibi barajlarda su seviyesinin alarm verdiği görülüyor. Elmalı (%58,39) ve Istrancalar (%51,26) barajları, nispeten daha yüksek doluluk oranlarına sahip olsa da genel tablo, İstanbul'un su yönetiminde ciddi bir tasarruf bilinci gerektirdiğini gösteriyor.

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