Uzmanların önerdiği en iyi 12 diyet! 2025 yılında kilo verdirecek yeni diyet açıklandı
2025'e sayılı günler kala, sağlıklı yaşam ve kilo verme hedefleri yeniden gündemde. Uzmanlara göre, sürdürülebilir kilo kaybı ve sağlıklı beslenme için Akdeniz diyeti, DASH diyeti ve aralıklı oruç gibi bilimsel temellere dayanan beslenme planları ön plana çıkıyor. Özellikle, kalp sağlığına fayda sağlayan Akdeniz diyeti ve kan basıncını düşüren DASH diyeti, dengeli beslenme arayanlar için altın standart olmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:53