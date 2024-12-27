Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir
Kahve, hem lezzetiyle hem de kültürel zenginliğiyle dünya genelinde en sevilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak yapılan son araştırma, kahve türlerinin sağlığımıza olan etkilerinin sandığımızdan çok daha fazla olabileceğini ortaya koydu. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türk kahvesine dair elde edilen bulgular dikkat çekti. Peki hangi kahve çeşitleri sağlığı etkiliyor? İşte zararlı ve faydalı kahve çeşitleri...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:42