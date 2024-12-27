Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Türk kahvesi milyonların favorisi, ancak yapılan yeni bir araştırma bu geleneksel içecekle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gothenburg Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, en sağlıklı kahve türü filtre kahve olarak belirlendi. Uzmanlar, bu kahvenin kağıt filtre yöntemiyle hazırlandığını ve zararlı kimyasalların bu şekilde süzüldüğünü vurguladı.