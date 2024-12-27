Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Kahve, hem lezzetiyle hem de kültürel zenginliğiyle dünya genelinde en sevilen içecekler arasında yer alıyor. Ancak yapılan son araştırma, kahve türlerinin sağlığımıza olan etkilerinin sandığımızdan çok daha fazla olabileceğini ortaya koydu. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Türk kahvesine dair elde edilen bulgular dikkat çekti. Peki hangi kahve çeşitleri sağlığı etkiliyor? İşte zararlı ve faydalı kahve çeşitleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:42
Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Türk kahvesi milyonların favorisi, ancak yapılan yeni bir araştırma bu geleneksel içecekle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gothenburg Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, en sağlıklı kahve türü filtre kahve olarak belirlendi. Uzmanlar, bu kahvenin kağıt filtre yöntemiyle hazırlandığını ve zararlı kimyasalların bu şekilde süzüldüğünü vurguladı.

Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Kendine özgü tadı, köpüğü ve sunumuyla kahve severlerin vazgeçilmezi olan Türk kahvesi, bu araştırmayla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Türk kahvesi gibi telveli kahveler ise araştırmada sağlığa zararlı etkileri olabileceği belirtilen içecekler arasında yer aldı.

Uzmanlar uyarıyor: Kahve tercihleriniz sağlığınızı etkileyebilir

Türk Kahvesi Neden Riskli Bulundu?


Telveli kahveler, kahve çekirdeklerinden gelen cafestol ve kahveol gibi kimyasallar içeriyor. Bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyelerini artırabileceği söyleniyor. Filtre kahve ise kağıt filtre sayesinde hem antioksidanları vücuda kazandırdığı hem de zararlı maddeleri süzdüğü belirtiliyor. Ayrıca filtre kahve, kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile öne çıkıyor.

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