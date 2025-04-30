Uzmanlar uyardı: Kahvaltı sofralarının gözdesi mideyi içten içten çökertiyor

Her sabah kahvaltı masasında en hızlı tüketilen, çocukların ve yetişkinlerin çok sevdiği o yiyecek, göründüğü kadar masum değil. 🧠 İLK BAKIŞTA MASU GÖRÜNÜYOR Beslenme uzmanı Dr. Carla Montez (University of Leeds, 2023), işlenmiş etlerin mide duvarı üzerinde toksik bir baskı oluşturduğunu belirterek, 'Nitrit ve nitrat gibi koruyucular midede zararlı bileşiklere dönüşebilir, bu da özellikle mide kanseri riskini artırır' uyarısında bulundu. Kahvaltıların favorisi olan sosisin sindirimi zorlaştırdığına, mideyi yorduğuna ve bağışıklık sistemini de zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor. 🥓 SOSİSİN MİDEYE VERDİĞİ 5 BÜYÜK ZARAR: 🔴 1. Mideyi Yorar: 🔴 3. Mide Asidini Artırır: 🔴 5. Sindirimi Zorlaştırır: ❗ KİMLER ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ? 📌 Gastrit, reflü veya mide ülseri şikayeti olanlar