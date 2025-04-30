Uzmanlar uyardı: Kahvaltı sofralarının gözdesi mideyi içten içten çökertiyor

🧠 İLK BAKIŞTA MASU GÖRÜNÜYOR

Beslenme uzmanı Dr. Carla Montez (University of Leeds, 2023), işlenmiş etlerin mide duvarı üzerinde toksik bir baskı oluşturduğunu belirterek, "Nitrit ve nitrat gibi koruyucular midede zararlı bileşiklere dönüşebilir, bu da özellikle mide kanseri riskini artırır" uyarısında bulundu. Kahvaltıların favorisi olan sosisin sindirimi zorlaştırdığına, mideyi yorduğuna ve bağışıklık sistemini de zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor.