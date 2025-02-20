Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Gıda saklama hatalarının en büyüklerinden biri! Siz de yapıyor musunuz?

Gıda saklama hatalarının en büyüklerinden biri! Siz de yapıyor musunuz?

Akşam yemeğinden artan yemekleri bozulmadan saklamak için genellikle buzdolabına koyarız. Ancak uzmanlar, yemeklerin sıcakken buzdolabına konulmasının ciddi saklama hatalarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Gıda politikaları uzmanı Gavin Wren'in TikTok'ta paylaştığı deney, yiyecekleri doğrudan sıcakken buzdolabına koymanın yaratabileceği riskleri gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:11
Uzmanlar uyardı: Buzdolabının bu bölmesine koymayın!

Gıda politikaları uzmanı Gavin Wren'in TikTok'ta paylaştığı deney, yiyecekleri doğrudan sıcakken buzdolabına koymanın yaratabileceği riskleri gözler önüne serdi.

Uzmanlar uyardı: Buzdolabının bu bölmesine koymayın!

✨ BUZDOLABININ SICAKLIK DENGESİ NASIL BOZULUYOR?

Gavin Wren, deneyinde buzdolabının farklı noktalarına üç sıcaklık sensörü yerleştirdi. Üst raf, orta raf ve salata bölmesi üzerinde yapılan ölçümlerle, buzdolabına sıcak yemek konulmasının cihazın içinde ciddi bir sıcaklık artışına neden olduğu görüldü.

Sabah saatlerinde buzdolabının kapağını açık unutan Gavin, üst raf sıcaklığının 9 dereceye, orta rafın ise 7 dereceye kadar yükseldiğini gözlemledi. Daha sonra alt rafa koyduğu ılık pirinç dolu bir tencerenin bile sıcaklıkta kayda değer bir artışa sebep olduğunu fark etti.

Uzmanlar uyardı: Buzdolabının bu bölmesine koymayın!

✨ SICAK YEMEKLER BUZDOLABINDAKİ DİĞER YİYECEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Saat 19:00'da yemek pişiren ve pişirdiği yemeği doğrudan buzdolabına koyan uzman, en üst raf sıcaklığının bir anda 18 dereceye çıktığını belirtti. Normal seviyelere inmesinin tam dört saat sürdüğünü söyleyen Wren, bu durumun cihazın çalışma performansını olumsuz etkilediğini ve diğer yiyeceklerin bozulma riskini artırdığını belirtti.

Süt gibi hassas gıdaların, buzdolabındaki sıcaklık değişikliğine bağlı olarak normalden 10 kat daha hızlı bozulabileceğine vurgu yapıldı.

Uzmanlar uyardı: Buzdolabının bu bölmesine koymayın!

✨ BUZDOLABINA SICAK YEMEK KOYMAMANIZ IÇİN 3 NEDEN

Sıcaklık Dengesi Bozulur: Buzdolabının iç sıcaklığı artar ve cihazın verimli çalışması zorlaşır.

Diğer Yiyecekler Bozulabilir: Hassas gıdaların raf ömrü azalır ve daha hızlı bozulur.

Bakteri Üremesi Artar: Gıdalar 4 ila 60 derece arasında uzun süre kalırsa, zararlı bakteri üreme riski artar.

Uzmanlar uyardı: Buzdolabının bu bölmesine koymayın!

✨ YEMEKLERİ BUZDOLABINA KOYARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Porsiyonlara ayırıp daha hızlı soğumasını sağlayabilirsiniz.

  • Yiyecekleri derin kaplar yerine daha yüzeysel ve geniş kaplara koyarak soğuma sürecini hızlandırabilirsiniz.

  • Ilık hale geldikten sonra buzdolabına koymalı, sıcak yemekleri kesinlikle doğrudan yerleştirmemelisiniz.