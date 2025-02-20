Gıda saklama hatalarının en büyüklerinden biri! Siz de yapıyor musunuz?

✨ BUZDOLABININ SICAKLIK DENGESİ NASIL BOZULUYOR?

Gavin Wren , deneyinde buzdolabının farklı noktalarına üç sıcaklık sensörü yerleştirdi. Üst raf, orta raf ve salata bölmesi üzerinde yapılan ölçümlerle, buzdolabına sıcak yemek konulmasının cihazın içinde ciddi bir sıcaklık artışına neden olduğu görüldü.

Sabah saatlerinde buzdolabının kapağını açık unutan Gavin, üst raf sıcaklığının 9 dereceye, orta rafın ise 7 dereceye kadar yükseldiğini gözlemledi. Daha sonra alt rafa koyduğu ılık pirinç dolu bir tencerenin bile sıcaklıkta kayda değer bir artışa sebep olduğunu fark etti.