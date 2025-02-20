Gıda saklama hatalarının en büyüklerinden biri! Siz de yapıyor musunuz?
Akşam yemeğinden artan yemekleri bozulmadan saklamak için genellikle buzdolabına koyarız. Ancak uzmanlar, yemeklerin sıcakken buzdolabına konulmasının ciddi saklama hatalarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Gıda politikaları uzmanı Gavin Wren'in TikTok'ta paylaştığı deney, yiyecekleri doğrudan sıcakken buzdolabına koymanın yaratabileceği riskleri gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:11