Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kritik karar

Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kritik karar

Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satışı yapılan çamaşır suyu markası için toplatma kararı verdi. Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzını da yasaklayarak önemli bir adım attı.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:45
Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satılan 'Akar' marka çamaşır suyu için toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan bildirim doğrultusunda harekete geçen Bakanlık, ürünün piyasaya arzını da yasakladı.

Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

O MARKA TOPLATILIYOR

  • Bildirim No: 2025010006
  • Bildirim Tarihi: 15.01.2025
  • Bildirim Yapan Kurum: Ticaret Bakanlığı
  • Ürün Grubu: Çamaşır Suyu
  • Firma: Bilim Kimya Gıda Temizlik Mad. Tic. San. Ltd. Şti.
  • Firma Adresi: O.S.B. 2. Kısım 5. Cad. 17-7 Sk. No:3 Merkez/Sivas
  • Marka: Akar
  • Model / Seri No / Parti No: Barkod: 8696688346060
  • Ürün Etiket Adı: Akar El ve Matik Çamaşır Suyu Leke Çıkarıcı Koku Giderici
  • Ürün Tanımı: Çamaşır Suyu
  • Menşe Ülke: Türkiye
  • Taşıdığı Riskler: Kimyasal
  • Güvensizlik Nedeni: Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması
Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

ÇOCUK EMNİYET DÜZENEĞİ EKSİKLİĞİ TEHLİKE YARATTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden gelen bilgilere dayanarak toplatma kararının alındığı belirtildi. Üründe, çocukların güvenliğini sağlayacak dokunsal uyarı ve emniyet kapatma mekanizmasının bulunmadığı ifade edildi. Bu eksiklik, özellikle ürünü yüksek yerlerde saklamayan aileler için ciddi riskler oluşturuyor.

Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Uzmanlar, çocuk emniyet mekanizması olmayan ürünlerin kolayca açılabileceğini ve yanlışlıkla temas edilmesi durumunda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor. Bakanlık, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvensiz ürünlerin satışının engellenmesi için sıkı denetimlerin süreceğini duyurdu.

Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR

Zincir marketlerde yaygın olarak satılan 'Akar' marka çamaşır suyu, alınan karar doğrultusunda market raflarından kaldırılacak. Tüketicilerin bu ürünü kullanmamaları ve evlerinden uzaklaştırmaları tavsiye ediliyor.