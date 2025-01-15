Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Uzmanlar, çocuk emniyet mekanizması olmayan ürünlerin kolayca açılabileceğini ve yanlışlıkla temas edilmesi durumunda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor. Bakanlık, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvensiz ürünlerin satışının engellenmesi için sıkı denetimlerin süreceğini duyurdu.