Ünlü çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik karar

Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satılan 'Akar' marka çamaşır suyu için toplatma kararı aldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan bildirim doğrultusunda harekete geçen Bakanlık, ürünün piyasaya arzını da yasakladı. O MARKA TOPLATILIYOR Bildirim No: 2025010006 Bildirim Tarihi: 15.01.2025 Bildirim Yapan Kurum: Ticaret Bakanlığı Ürün Grubu: Çamaşır Suyu Firma: Bilim Kimya Gıda Temizlik Mad. Tic. San. Ltd. Şti. Firma Adresi: O.S.B. 2. Kısım 5. Cad. 17-7 Sk. No:3 Merkez/Sivas Marka: Akar Model / Seri No / Parti No: Barkod: 8696688346060 Ürün Etiket Adı: Akar El ve Matik Çamaşır Suyu Leke Çıkarıcı Koku Giderici Ürün Tanımı: Çamaşır Suyu Menşe Ülke: Türkiye Taşıdığı Riskler: Kimyasal Güvensizlik Nedeni: Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması ÇOCUK EMNİYET DÜZENEĞİ EKSİKLİĞİ TEHLİKE YARATTI Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden gelen bilgilere dayanarak toplatma kararının alındığı belirtildi. Üründe, çocukların güvenliğini sağlayacak dokunsal uyarı ve emniyet kapatma mekanizmasının bulunmadığı ifade edildi. Bu eksiklik, özellikle ürünü yüksek yerlerde saklamayan aileler için ciddi riskler oluşturuyor. ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR Uzmanlar, çocuk emniyet mekanizması olmayan ürünlerin kolayca açılabileceğini ve yanlışlıkla temas edilmesi durumunda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor. Bakanlık, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, güvensiz ürünlerin satışının engellenmesi için sıkı denetimlerin süreceğini duyurdu. MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR Zincir marketlerde yaygın olarak satılan 'Akar' marka çamaşır suyu, alınan karar doğrultusunda market raflarından kaldırılacak. Tüketicilerin bu ürünü kullanmamaları ve evlerinden uzaklaştırmaları tavsiye ediliyor.