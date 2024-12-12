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Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu yolcularının haklarını korumak adına yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. SHY-YOLCU Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişikliğe göre; yolcular artık uçak rötarlarından kaynaklanan gecikmelerde tazminat alma hakkına sahip olacaklar. Fakat "Uçuşum rötar yaptı, check-in işlemini sonra yaparım" diyenler dikkat! Tazminat dahil bütün haklarınız devre dışı kalabilir! İşte, konuya ilişkin önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:08
Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yolcuların mağduriyetini önlemeyi ve havayolu şirketlerinin yolculara karşı sorumluluğunu artırmayı merkeze alıyor. SHY-YOLCU Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen güncellemeye göre; yolcular artık uçak rötarlarından kaynaklanan gecikmelerde tazminat alma hakkına sahip olacak. Ancak chech-in işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Aksi halde yolcu hiçbir hak talep edemeyecek. İşte, önemli detaylar...

Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

Uçuşu aksayana tazminat hakkı netleşti

Uçuşlarda meydana gelen gecikmelerde yolcu bilgilendiriliyor fakat sadece uzun süreli aksamalarda tazminat alma hakkına sahip oluyordu. Uçak yolcu taşımacılığında yapılan yeni düzenlemeye göre uçuşlarda yaşanan rötarlar nedeniyle yolculara tazminat ödenmesi zorunlu hale geldi.

Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

"Uçuşum rötar yaptı, check-in işlemini sonra yapsam da olur" diyenler dikkat!

Yeni düzenlemeden yararlanmak için en önemli koşul uçuş için check-in işleminin zamanında yapılması. Check-in işlemini belirtilen saatlerde gerçekleştirmeyen yolcular tazminat dahil olmak üzere hiçbir haktan yararlanamayacak.

Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

Nelere dikkat edilmeli?

(YURT DIŞI UÇUŞ)

Yurt dışı uçuşlarda uçuşunuzdan en az 60 dakika önce check-in işleminin tamamlanması gerekiyor.

Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

(YURT İÇİ UÇUŞ)

Yurt içi uçuşlarda ise uçuşunuzdan 45 dakika önce check-in yaptırmış olmalısınız. Check- in yaptırmadığınız bir uçuş için tazminat ve ekstra hak talebinde bulunamazsınız. Uçuşunuzun rötar süresi bunu değiştirmeyecektir.

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