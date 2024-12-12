Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor

"Uçuşum rötar yaptı, check-in işlemini sonra yapsam da olur" diyenler dikkat!

Yeni düzenlemeden yararlanmak için en önemli koşul uçuş için check-in işleminin zamanında yapılması. Check-in işlemini belirtilen saatlerde gerçekleştirmeyen yolcular tazminat dahil olmak üzere hiçbir haktan yararlanamayacak.