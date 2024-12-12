Uçuşum rötar yaptı check-in işlemini sonra yaparım diyenler dikkat! Bütün haklarınız devre dışı kalıyor
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu yolcularının haklarını korumak adına yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. SHY-YOLCU Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişikliğe göre; yolcular artık uçak rötarlarından kaynaklanan gecikmelerde tazminat alma hakkına sahip olacaklar. Fakat "Uçuşum rötar yaptı, check-in işlemini sonra yaparım" diyenler dikkat! Tazminat dahil bütün haklarınız devre dışı kalabilir! İşte, konuya ilişkin önemli detaylar...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:08