Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

"Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklananan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün 9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edildi. 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlenirken sözde hayvanseverin bağış paralarıyla 7 operasyon, çok sayıda güzellik seansı ve at yarışı oynadığı ortaya çıktı. MASAK raporunda derneğin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan "Almina Pet" isimli şirketten aldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:32
Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇTAN MALVARLIĞI AKLAMA

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık, 2 Aralık'ta bu suçlardan tutuklandı.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

MASAK RAPORU ŞOKE ETTİ

MASAK raporunda Özgünlü'nün dernek adına hayvanseverlerden topladığı paralarla adeta servet kazandığı ortaya çıktı.

7 OPERASYON, GÜZELLİK SEANSLARI VE AT YARIŞI

9 daire ve 2 deposunun olduğu tespit edilen 'Köpek Velisi'nin bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı. Raporda şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığı öğrenildi.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

MAMALAR ESKİ EŞİN ŞİRKETİNDEN ALINMIŞ

Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan "Almina Pet" isimli şirketten aldığı ortaya çıktı. İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı anlaşıldı. Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan "Scooterist Motorlu Taşıtlar" ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan "Pırlantalı Çocuklar Anaokulu"nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

MİLYONLARCA ZARARA NEDEN OLDULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Dernek adına toplanan yardımlarla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 9 şüphelinin yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden oldukları belirlendi.

Sözde hayvansever Buket Özgünlü bağış paralarıyla servet elde etti!

BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İfade veren şüphelilerden biri adli kontrol şartı, 6'sı ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği tarafından Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık'ın tutuklanmasına karar verildi.

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