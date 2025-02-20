SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü alınan tatil kararının ardından, İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının seyrine göre yeni bir karar verileceğini açıkladı. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:58