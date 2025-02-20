Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü alınan tatil kararının ardından, İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının seyrine göre yeni bir karar verileceğini açıkladı. Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü kar tatili olan iller...

Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:58
SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

İstanbul'da kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte, bugün tatil yapan öğrenciler yarın için de okulların durumunu merak ediyor. Peki, 21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?

SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

21 ŞUBAT CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

📍 MUŞ

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (Üniversiteler hariç)
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 👩‍👧 Anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel

SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

📍 ORDU

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları (Okullar, halk eğitim kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler)
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 👩‍👧 0-6 yaş aralığında çocuğu olup kamuda çalışan anneler

📍 SAMSUN

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1,5 gün ara verildi.
🏫 Kapsam:

  • 📚 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları
  • 🏥 Rehabilitasyon merkezleri
  • 👶 Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşler
  • 📖 Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kursları

🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 👩‍👧 Kreş veya anaokuluna çocuğu giden anneler

📍 İSTANBUL

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Tüm resmi ve özel eğitim kurumları

🗓 Tarih: 21 Şubat 2025 Cuma
🌨 Gerekçe: Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları
📢 Yetkili Açıklaması: İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

📍 BURSA

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil)
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 🏥 Kronik hastalığı bulunan personel
  • 👩‍👧 Anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel (Zorunlu hizmet kapsamındakiler hariç)
SON DAKİKA OKUL TATİLLERİ | 21 Şubat 2025 Cuma kar tatili olan iller! Valilikler peş peşe açıkladı

📍 YALOVA

❄️ Tatil Kararı: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
🏫 Kapsam: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları
🧑‍💼 İdari İzin:

  • 🤰 Hamile kamu çalışanları
  • ♿ Engelli kamu çalışanları
  • 🏥 Ağır kronik hastalığı bulunan personel