Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı
Yemek yapmanın en sinir bozucu anlarından biri hiç şüphesiz soğan doğrarken gözlerin yanması ve yaşarmasıdır. İster bir İtalyan makarna sosu hazırlıyor olun, ister Hint mutfağına özgü körili yemekler… Neredeyse tüm dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan soğan, içerdiği keskin kimyasallarla gözleri adeta cayır cayır yakabiliyor. Peki bu işkence sona erebilir mi? Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun cevabını verdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:15