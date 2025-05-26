Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

🔪 SIRRI: KESKİN BIÇAK + YAVAŞ KESİM

Bilimsel çalışmaya göre, soğanın neden olduğu gözyaşlarını minimuma indirmenin yolu, keskin bir bıçakla yavaşça doğramaktan geçiyor. Yapılan deneylerde, kör bıçakların hem gözleri tahriş eden kimyasalların hem de soğan suyunun havaya daha fazla yayılmasına neden olduğu tespit edildi. Keskin bıçak ise bu kimyasal yayılımı büyük ölçüde sınırlıyor.

Araştırma ekibi, çeşitli bıçak türleriyle yapılan kesimlerde, havaya fırlayan damlacıkların miktarını yüksek çözünürlüklü kameralarla inceledi. Bulgular, hem sıçrama miktarının hem de gözleri etkileyen maddelerin yayılımının doğrudan bıçağın keskinliğine ve kesme hızına bağlı olduğunu ortaya koydu.