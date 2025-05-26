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Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

Yemek yapmanın en sinir bozucu anlarından biri hiç şüphesiz soğan doğrarken gözlerin yanması ve yaşarmasıdır. İster bir İtalyan makarna sosu hazırlıyor olun, ister Hint mutfağına özgü körili yemekler… Neredeyse tüm dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan soğan, içerdiği keskin kimyasallarla gözleri adeta cayır cayır yakabiliyor. Peki bu işkence sona erebilir mi? Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 23:15
Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

Bilim insanları, yıllardır mutfakta gözyaşlarına neden olan bu temel malzeme için basit ama etkili bir çözüm sundu.

Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

🔪 SIRRI: KESKİN BIÇAK + YAVAŞ KESİM

Bilimsel çalışmaya göre, soğanın neden olduğu gözyaşlarını minimuma indirmenin yolu, keskin bir bıçakla yavaşça doğramaktan geçiyor. Yapılan deneylerde, kör bıçakların hem gözleri tahriş eden kimyasalların hem de soğan suyunun havaya daha fazla yayılmasına neden olduğu tespit edildi. Keskin bıçak ise bu kimyasal yayılımı büyük ölçüde sınırlıyor.

Araştırma ekibi, çeşitli bıçak türleriyle yapılan kesimlerde, havaya fırlayan damlacıkların miktarını yüksek çözünürlüklü kameralarla inceledi. Bulgular, hem sıçrama miktarının hem de gözleri etkileyen maddelerin yayılımının doğrudan bıçağın keskinliğine ve kesme hızına bağlı olduğunu ortaya koydu.

Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

🧪 NEDEN GÖZLERİMİZ YANIYOR?

Soğan kesildiğinde salınan "syn-propanethial-S-oxide" adlı kimyasal madde, havaya karışıp gözlerde yanma ve yaşarmaya neden oluyor. Kör bıçaklar soğanın hücre yapılarına daha fazla zarar verdiği için bu kimyasalın ortama daha yoğun şekilde karışmasına yol açıyor. Ayrıca, hızlı yapılan kesimlerin de tahriş edici kimyasal buharları artırdığı belirtildi.

Cornell Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Keskin bıçak kullanımı ve yavaş kesim, yalnızca göz konforu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mutfakta havadaki potansiyel patojenlerin yayılımını da azaltabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

😷 KÖTÜ NEFES (HALİTOZİS) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Soğan ve sarımsak gibi keskin kokulu besinler yalnızca gözleri yakmakla kalmaz, aynı zamanda ağız kokusuna da neden olabilir. Ancak halitozisin tek nedeni bunlar değildir. NHS Seçenekleri'ne göre, kötü nefesin altında yatan pek çok neden olabilir:

Soğanı Doğrarken Gözleriniz Yanmasın! Bilim İnsanları Gözyaşlarını Durduran Yöntemi Açıkladı

🪥 1. Yetersiz Ağız Hijyeni

Diş aralarında, dil üzerinde ve diş etlerinde biriken bakteriler kokuya yol açar. Bu bakteriler diş çürümesi ve diş eti hastalıklarına da zemin hazırlar.

☕ 2. Yiyecek ve İçecekler

Sarımsak, soğan, kahve ve alkol gibi yoğun aromalı gıdalar nefesi geçici olarak kötüleştirir. Ağız bakımı ile koku kontrol altına alınabilir.