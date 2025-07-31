Sıcakta sabahlayanlara müjde: Yaz uykusuzluğuna karşı doğal çözüm evinizde

Uzmanlara göre bu soruna çözüm doğada saklı olabilir. İşte uykusuz geçen yaz gecelerine karşı doğal bir çözüm yöntemi… 🌿 HARDAL MUCİZESİ: GECE BOYUNCA RAHAT UYKU SAĞLAYABİLİR Amerikalı Nöroloji Uzmanı Dr. Cynthia Barrett'a göre Healthline, 2024 bir çay kaşığı sade hardalın gece yatmadan önce tüketilmesi, kas kramplarını azaltarak daha kaliteli bir uyku sağlayabiliyor. Hardalın içeriğinde bulunan sirke, zerdeçal ve magnezyum gibi bileşenler, sinir sistemini rahatlatarak gevşemeye yardımcı oluyor. Bu da özellikle sıcak havalarda yaşanan huzursuzluk hissini azaltıyor. Barrett, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor: 'Hardal, hem elektrolit dengesini düzenleyebilir hem de sinir uçlarında gevşeme sağlayarak uykunun daha hızlı ve derin gelmesini kolaylaştırabilir.' 💧 YATMADAN ÖNCE İÇİLECEK 'HARDAL KARIŞIMI' Uzmana göre, saf hardal tüketmek yerine şu karışımı deneyebilirsiniz: 1 çay kaşığı sade hardal Yarım su bardağı ılık su Dilerseniz birkaç damla limon Bu karışımı uyumadan yaklaşık 20-30 dakika önce içmek, bedenin gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olabilir. 🛏 NEDEN YAZIN DAHA ÇOK UYKUSUZ KALIYORUZ? Uyku Araştırmaları Derneği'nin 2024 verilerine göre, yaz aylarında ortalama uyku süresi 40 dakika azalıyor. Bunun en büyük nedeni ise melatonin salgısının baskılanması. Gecelerin geç kararması, klima ya da vantilatörlerin gürültüsü ve terleme gibi fiziksel rahatsızlıklar, kişilerin uykuya geçmesini zorlaştırıyor. 🌬 SERİNLİK KADAR SADE GIDA DA ÖNEMLİ Beslenme Uzmanı Dr. Evelyn Monroe'ya göre (SleepWell Journal, 2024), yaz uykusuzluğuna karşı sadece ortamın serinliği değil, akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınmak da büyük rol oynuyor. Monroe, 'Yatmadan önce mideyi yormayacak ve sinir sistemini uyaracak küçük ama etkili takviyeler — örneğin sade hardal — uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır' diyor. ⚠️ KİMLER DİKKAT ETMELİ? Her ne kadar sade hardal doğal bir çözüm olarak sunulsa da, mide hassasiyeti olanların bu yöntemi uygulamadan önce doktoruna danışması öneriliyor. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastaları ve böbrek hastalığı olanlar için tuz oranı yüksek gıdalar dikkatle tüketilmelidir. Fotoğraflar: AA, AI