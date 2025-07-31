Sıcakta sabahlayanlara müjde: Yaz uykusuzluğuna karşı doğal çözüm evinizde

🌬 SERİNLİK KADAR SADE GIDA DA ÖNEMLİ

Beslenme Uzmanı Dr. Evelyn Monroe'ya göre (SleepWell Journal, 2024), yaz uykusuzluğuna karşı sadece ortamın serinliği değil, akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınmak da büyük rol oynuyor. Monroe, "Yatmadan önce mideyi yormayacak ve sinir sistemini uyaracak küçük ama etkili takviyeler — örneğin sade hardal — uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır" diyor.

⚠️ KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Her ne kadar sade hardal doğal bir çözüm olarak sunulsa da, mide hassasiyeti olanların bu yöntemi uygulamadan önce doktoruna danışması öneriliyor. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastaları ve böbrek hastalığı olanlar için tuz oranı yüksek gıdalar dikkatle tüketilmelidir.

Fotoğraflar: AA, AI