Sepet sepet zehir topluyor olabilirsiniz! Yenilmeyen mantar nasıl ayırt edilir? Adım adım rehber...

Özellikle bu mevsimlerde mantar toplamak oldukça keyifli bir doğa aktivitesi olabilir. Ancak dağlardan toplanan mantarları ayırt etmek bazen zor bir hal alabilir. Yüzlerce mantar seçeneği arasında zehirli ve zehirsiz olanları seçebilmek için bazı hususları bilmek gerekiyor. Peki, zehirli mantar nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gereken püf noktalar...