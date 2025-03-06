Sahurda bunu içmek mucizeler yaratıyor! Açlık ve halsizlik hissini alacak

📝 Uzman Görüşü: Sahurda Nasıl Tüketilmeli?
Diyetisyen Gizem Güneş, sahurda elma sirkesi tüketiminin önemine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu:
➡️ Doğrudan içmek yerine su ile seyreltilmeli.
➡️ Yarım bardak suya yarım bardak elma sirkesi ekleyerek tüketilebilir.
➡️ Mide hassasiyeti olan kişiler, elma sirkesini daha fazla suyla karıştırarak içmeli.
➡️ Sahurda elma sirkesi içtikten sonra hemen yatmamak, mide asidini dengelemek için önemli.
🌟 RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÖNERİLER 🌟
Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyunca enerjik kalmak için oldukça önemlidir. İşte sahur ve iftar için dikkat edilmesi gerekenler:
🔹 SAHURDA
✅ Protein ve sağlıklı yağ içeren besinler tüketin.
✅ Şekerli gıdalardan uzak durarak kan şekerinizi dengede tutun.
✅ Yavaş sindirilen karbonhidratlar tercih edin.
✅ Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önleyin.
🔹 İFTARDA
✅ İftara hafif yiyeceklerle başlayın. Çorba ve hurma iyi bir başlangıç olabilir.
✅ Aşırı yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden kaçının.
✅ Yemekten sonra hemen uyumayın, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.
✅ Hazımsızlık yaşamamak için kimyonlu su veya rezene çayı tüketebilirsiniz.