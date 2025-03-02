Ramazan boyunca zayıflamanın bilimsel sırrı açıklandı

💤 ORUCUN İLK GÜNLERİNDE NELER OLUR?

Oruç tutmaya başladığınız ilk günlerde vücudunuzun bu yeni düzene alışması zaman alabilir. Oruç tutan bireyler ilk günlerde aşırı yorgunluk, artan açlık hissi ve susuzluk nedeniyle baş ağrısı yaşayabilir. Bunun nedeni, kan şekerinin düşmesi ve vücudun birincil enerji kaynağı olarak yağlara adapte olmaya çalışmasıdır.

Ramazan ayında uyku düzeni de etkilenebilir. Oruç sırasında melatonin ve kortizol gibi hormonların düzeyi değiştiği için bazı geceler daha derin uykuya dalabilirken, bazı geceler uykusuzluk sorunu yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, düzenli uyku saatlerine önem vermek ve kaliteli uykuya odaklanmak önemlidir.