Otizm giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

AQ-10 TESTİ
-Küçük sesleri başkaları fark etmese de genellikle fark ederim.
-Hikaye okurken karakterlerin niyetlerini anlamakta zorlanırım.
-Birisiyle konuşurken "satır aralarını okumak" benim için kolaydır.
-Küçük detaylardan çok büyük resme odaklanırım.
-Dinleyicinin sıkıldığını anlamakta zorlanmam.
-Aynı anda birden fazla işi kolayca yapabilirim.
-Yüz ifadelerinden insanların ne düşündüğünü anlarım.
-Kesinti olduğunda hızla işe dönebilirim.
-Nesneleri kategorize etmeyi severim.
-İnsanların niyetlerini anlamakta zorlanırım.