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Otizm giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

İngiltere'de otizm teşhisi bekleyen çocuk sayısı son yıllarda hızla artarken, sağlık sistemindeki yoğunluk nedeniyle değerlendirme süreçleri giderek uzuyor. Resmi verilere göre, Aralık 2024 itibarıyla otizm tanısı için bekleyen 18 yaş altındaki çocukların sayısı 130.000'i aştı.

Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:31
Otizim giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

2024 yılı Aralık ayında 18 yaş altındaki yaklaşık 130.000 çocuk otizm değerlendirmesi için bekleme listesinde yer aldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,4'lük bir artışı ifade ederken, 2019 yılında kaydedilen 20.000 kişiyle kıyaslandığında tam altı katlık bir yükseliş yaşandığı görüldü.

Otizim giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

DAKİKALAR İÇİNDE BELİRTİLERİ TESPİT EDEN YENİ TEST

Otizm konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte, İngiltere'de sağlık yetkilileri dakikalar içinde belirtileri tespit edebilen yeni bir test sistemini kullanıma sundu. Cambridge Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenen ve çevrimiçi erişilebilen 10 soruluk test, klinik süreçlerde "altın standart" tarama aracı olarak değerlendiriliyor.

Bu test, kesin bir teşhis koymasa da otizm belirtilerini belirleyerek uzman değerlendirmesine yönlendirme yapılmasını sağlıyor. AQ-10 testi olarak bilinen bu değerlendirme, bireyin görevleri yerine getirme yetisi, diğer insanların duygularını anlama kapasitesi ve dikkat süreleri gibi unsurlara odaklanıyor. Testte altı veya daha fazla puan alan kişiler, daha ileri testler için doktorlara yönlendiriliyor.

Otizim giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

AQ-10 TESTİ

-Küçük sesleri başkaları fark etmese de genellikle fark ederim.

-Hikaye okurken karakterlerin niyetlerini anlamakta zorlanırım.

-Birisiyle konuşurken "satır aralarını okumak" benim için kolaydır.

-Küçük detaylardan çok büyük resme odaklanırım.

-Dinleyicinin sıkıldığını anlamakta zorlanmam.

-Aynı anda birden fazla işi kolayca yapabilirim.

-Yüz ifadelerinden insanların ne düşündüğünü anlarım.

-Kesinti olduğunda hızla işe dönebilirim.

-Nesneleri kategorize etmeyi severim.

-İnsanların niyetlerini anlamakta zorlanırım.

Otizim giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

PUANINIZIN ANLAMI

6 veya üzeri puan, otizm veya otistik özelliklerin göstergesi olabilir. AQ-10 kesin bir tanı koymaz, ancak yüksek puanlar daha fazla değerlendirmeyi gerektirebilir.

Otizim giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

ÖNERİLEN TESTLER

  • Otizm Spektrum Katsayısı (AQ): Resmi değerlendirmelerde kullanılan temel tarama testi.
  • CAT-Q: AQ-10'da düşük puan alan ancak otistik özellikleri olabilecek kişiler için önerilir.
  • RAADS-R: Teşhis edilmemiş yetişkinleri belirlemek için kullanılan bir test.

Önemli Not: Çevrimiçi testler sadece kendini keşfetmeye yardımcıdır. Kesin bir teşhis için uzman bir doktora danışılmalıdır.