Otizm giderek artıyor! Bu test ile dakikalar içinde anlayabilirsiniz

DAKİKALAR İÇİNDE BELİRTİLERİ TESPİT EDEN YENİ TEST

Otizm konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte, İngiltere'de sağlık yetkilileri dakikalar içinde belirtileri tespit edebilen yeni bir test sistemini kullanıma sundu. Cambridge Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenen ve çevrimiçi erişilebilen 10 soruluk test, klinik süreçlerde "altın standart" tarama aracı olarak değerlendiriliyor.

Bu test, kesin bir teşhis koymasa da otizm belirtilerini belirleyerek uzman değerlendirmesine yönlendirme yapılmasını sağlıyor. AQ-10 testi olarak bilinen bu değerlendirme, bireyin görevleri yerine getirme yetisi, diğer insanların duygularını anlama kapasitesi ve dikkat süreleri gibi unsurlara odaklanıyor. Testte altı veya daha fazla puan alan kişiler, daha ileri testler için doktorlara yönlendiriliyor.