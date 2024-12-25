Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak MEB'den jet tatil takvimi! '31 Aralık Salı okullar tatil mi?' sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

MEB'den jet tatil takvimi! '31 Aralık Salı okullar tatil mi?' sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle tatil planları yapan aileler resmi tatil takvimine göre hareket etmek istiyor. Peki, yılbaşında okullar ne zaman tatil olacak? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:28
MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Yeni yıl yaklaşırken birçok öğrenci ve veli, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil olup olmadığını merak ediyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre yılbaşı tatili detaylarını sizler için derledik.

MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

31 Aralık'ta Okullar Açık mı?

Kanun kapsamında yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü için geçerli. 31 Aralık tarihi resmi tatil ya da yarım gün tatil olarak nitelendirilmediğinden bu tarihte okullar ve diğer kamu kurumları normal işleyişine devam edecek.

MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Yani öğrenciler için 31 Aralık tarihinde dersler yapılacak ve okullar açık olacak.

MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

1 Ocak Resmi Tatil

1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. 2024 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor ve bu sebeple öğrenciler o gün derslerden muaf olacak.

MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Resmi Tatiller Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye'de resmi tatiller, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile düzenlenmiştir. 1 Ocak yılbaşı tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi ulusal bayramların yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarla birlikte resmi tatil günleri arasında yer alır. Ancak bu kapsamda 31 Aralık tarihi için herhangi bir tatil düzenlemesi bulunmamaktadır.

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