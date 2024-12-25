MEB’den jet tatil takvimi! ’31 Aralık Salı okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

1 Ocak Resmi Tatil

1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. 2024 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor ve bu sebeple öğrenciler o gün derslerden muaf olacak.