MEB'den jet tatil takvimi! '31 Aralık Salı okullar tatil mi?' sorusu netleşti! Yılbaşı öncesi öğretmenler ve 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle tatil planları yapan aileler resmi tatil takvimine göre hareket etmek istiyor. Peki, yılbaşında okullar ne zaman tatil olacak? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde.
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:28