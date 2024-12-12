MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

Buna karşın MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, AGS'de adaylara toplamda 80 soru sorulacak ve bu sorular sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı gibi konuları kapsayacak. Ayrıca, sınavda yer alacak mevzuat konuları arasında Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi önemli yasal düzenlemeler de bulunuyor.