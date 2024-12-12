Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

2025 yılı için ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği bir dönüm noktası. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen atamalarında kullanılacak bu sınav öğretmen adaylarının kariyer yolculuklarını etkileyecek önemli bir adım olarak kabul ediliyor. AGS aynı zamanda atama süreçlerinde uygulanacak yeni sistemin de temelini oluşturuyor. Sınav tarihi başvuru tarihleri ve sınavın içeriği hakkında merak edilen pek çok konu ise gündemde.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:38
MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

Öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmenlik mesleğine adım atacak adaylar için dönüm noktalarından biri olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez uygulanacak olan AGS, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanarak, adayların Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulünü belirleyecek. Adaylar, sınavla birlikte hem öğretmenlik mesleğine başlama şansı yakalayacak hem de yeni atama sistemine dair önemli bir sürece adım atacak.

MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) Tarihi

2025 MEB AGS sınavı, ÖSYM takvimine göre 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, iki ayrı oturumda düzenlenecek:

AGS Oturumu
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Oturumu

MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

AGS oturumunda, öğretmen adayları için genel yetenek ve eğitimle ilgili sorular yer alacakken, ÖABT oturumunda adayların alan bilgisi ölçülecek.

MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

2025 AGS Konu Dağılımı Belli Oldu Mu?

MEB, 2025 AGS'nin soru dağılımı hakkında önemli bilgiler sundu. Ancak, AGS konu dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı.

MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!

Buna karşın MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre, AGS'de adaylara toplamda 80 soru sorulacak ve bu sorular sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı gibi konuları kapsayacak. Ayrıca, sınavda yer alacak mevzuat konuları arasında Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi önemli yasal düzenlemeler de bulunuyor.

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