MEB AGS KONU DAĞILIMI 2025 | MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları!
2025 yılı için ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği bir dönüm noktası. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen atamalarında kullanılacak bu sınav öğretmen adaylarının kariyer yolculuklarını etkileyecek önemli bir adım olarak kabul ediliyor. AGS aynı zamanda atama süreçlerinde uygulanacak yeni sistemin de temelini oluşturuyor. Sınav tarihi başvuru tarihleri ve sınavın içeriği hakkında merak edilen pek çok konu ise gündemde.
Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:38