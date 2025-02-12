Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Şubat Atv yayın akışı…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), R. Aybars Düzey (Vasilis), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Alpaslan Özmol (Gürbüz Alp), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Murat İnce (Gürdoğan), Selim Makaroğlu (Atmaca), Adil Şahin (Kara Ali), Burak Ekinci (Gökmen), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Çocuk Cerkutay)