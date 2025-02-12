Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Şubat Atv yayın akışı…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey, Lucas'ı öldürerek düşmanlarına gözdağı verirken, Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratıp, ahalinin diriliş umutlarını tazeledi. Ancak, Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey, Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a büyük bir tuzak kurmaya hazırlanırken, Ulugan da Uçlardaki Osman Bey varlığını tamamen yok etmek için harekete geçer. Cerkutay ve oğlu Gazi, İlbay'ların elinde esir düşer.

Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacak. Begüm, Bala Hatun'un kulübeyi ateşe verecek ve bu durum Bala Hatun'un sınırlarını zorlayacak. O yangına ne kadar dayanabilecek? Osman Bey, yangından Bala Hatun'u kurtarırken, karşılaştığı manzara onu derinden sarsacak.