KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

2025 yılı kamu personel alımları için süreç başladı! KPSS'li ve KPSS'siz başvuru seçenekleriyle memur ve işçi alımı gerçekleştirecek kurumlar, şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurumda sözleşmeli ve kadrolu personel alımları yapılacak. Şu anda PTT personel alımı başvuru takvimiyle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de PTT'nin farklı kadrolarda personel alımı yapması bekleniyor.