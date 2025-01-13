Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

2025 yılı kamu personel alımları için süreç başladı! KPSS'li ve KPSS'siz başvuru seçenekleriyle memur ve işçi alımı gerçekleştirecek kurumlar, şartlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurumda sözleşmeli ve kadrolu personel alımları yapılacak. Şu anda PTT personel alımı başvuru takvimiyle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de PTT'nin farklı kadrolarda personel alımı yapması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:35
KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için 2025 yılı personel alımları başladı. KPSS puanlı ve puansız memur, işçi ve uzman yardımcısı alımlarıyla ilgili başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu.

KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

2025 KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI

📌 Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı

  • Kadro: 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
  • Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025
  • Sınav Tarihleri: 17-28 Şubat 2025
  • Başvuru Platformu: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı

KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

📌 İçişleri Bakanlığı Personel Alımı

İçişleri Uzman Yardımcısı Alımı

  • Kadro: 30 kişi
  • Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2025
  • Sınav Tarihleri: 26-28 Şubat 2025
  • Başvuru Platformu: e-Devlet

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alımı

  • Kadro: 8 kişi
  • Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2025
  • Sınav Tarihi: 24 Şubat 2025

Stajyer Kontrolör Alımı

  • Kadro: 12 kişi
  • Başvuru Tarihleri: 20-24 Ocak 2025
  • Sınav Tarihi: 25 Şubat 2025

KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

📌PTT 2025 PERSONEL ALIMI

Şu anda PTT personel alımı başvuru takvimiyle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de PTT'nin farklı kadrolarda personel alımı yapması bekleniyor. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, PTT'nin resmi web sitesi ve Resmi Gazete gibi platformları düzenli olarak takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir.

KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı ilanları 2025! PTT, MEB, TOB, ASHB, MSB...

📌 Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı

  • Kadro: 12 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
  • Başvuru Tarihleri: 3-17 Ocak 2025
  • Başvuru Platformu: e-Devlet Kariyer Kapısı
  • Şartlar:
    • İlgili bölümlerden mezuniyet
    • KPSS'den en az 80 puan
    • YDS'den en az (B) düzeyi