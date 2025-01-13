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Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

Son yıllarda artan konut fiyatları ve yüksek kredi faizleri, ev sahibi olmayı zorlaştırırken, 2024'ün son çeyreğinde başlayan düşüş, yeni fırsatlar yaratmaya başladı.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:19
Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ev sahibi olmayı hayal eden milyonları yakından ilgilendiren konut kredisi faiz oranlarında ise hareketlilik başladı.

Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konut kredisi faiz oranları şu anda yüzde 2,84 ile en düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, 1 milyon lira kredi çeken bir tüketici, 120 ay vadede aylık yaklaşık 29 bin 400 lira taksit ödemek zorunda kalıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3,5 milyon lirayı buluyor.

Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

💰 İŞTE EN UYGUN FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR

🏦 QNB

Faiz/Kâr Payı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421 ₺

Toplam Geri Ödeme: 2.942.100 ₺

🏦 ZİRAAT BANKASI

Faiz/Kâr Payı: %3,09

Aylık Taksit: 31.723 ₺

Toplam Geri Ödeme: 3.172.300 ₺

Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

💳 GARANTİ BBVA

Faiz/Kâr Payı: %2,88

Aylık Taksit: 29.787 ₺

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🏦 İŞ BANKASI

Faiz/Kâr Payı: %3

Aylık Taksit: 30.890 ₺

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Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

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Faiz/Kâr Payı: %2,89

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💼 ALBARAKA

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Aylık Taksit: 30.429 ₺

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