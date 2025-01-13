Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Konut kredisi faiz oranları şu anda yüzde 2,84 ile en düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, 1 milyon lira kredi çeken bir tüketici, 120 ay vadede aylık yaklaşık 29 bin 400 lira taksit ödemek zorunda kalıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3,5 milyon lirayı buluyor.