Konut kredisi faizleri hızla dibe çekiyor! Banka banka günce konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ev sahibi olmayı hayal eden milyonları yakından ilgilendiren konut kredisi faiz oranlarında ise hareketlilik başladı. EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE Konut kredisi faiz oranları şu anda yüzde 2,84 ile en düşük seviyelerde seyrediyor. Örneğin, 1 milyon lira kredi çeken bir tüketici, 120 ay vadede aylık yaklaşık 29 bin 400 lira taksit ödemek zorunda kalıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 3,5 milyon lirayı buluyor. 💰 İŞTE EN UYGUN FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR 🏦 QNB Faiz/Kâr Payı: %2,84 Aylık Taksit: 29.421 ₺ Toplam Geri Ödeme: 2.942.100 ₺ 🏦 ZİRAAT BANKASI Faiz/Kâr Payı: %3,09 Aylık Taksit: 31.723 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.172.300 ₺ 💳 GARANTİ BBVA Faiz/Kâr Payı: %2,88 Aylık Taksit: 29.787 ₺ Toplam Geri Ödeme: 2.978.700 ₺ 🏦 İŞ BANKASI Faiz/Kâr Payı: %3 Aylık Taksit: 30.890 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.089.000 ₺ 🏦 AKBANK Faiz/Kâr Payı: %2,89 Aylık Taksit: 29.879 ₺ Toplam Geri Ödeme: 2.987.900 ₺ 💼 ALBARAKA Faiz/Kâr Payı: %2,95 Aylık Taksit: 30.429 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.042.900 ₺ 🏦 YAPI KREDİ Faiz/Kâr Payı: %3,29 Aylık Taksit: 33.591 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.359.100 ₺ 💳 ING Faiz/Kâr Payı: %3,29 Aylık Taksit: 33.591 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.359.100 ₺ 💼 TEB Faiz/Kâr Payı: %3,25 Aylık Taksit: 33.215 ₺ Toplam Geri Ödeme: 3.321.500 ₺