Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren 6 süper besin

Amla (Hint Bektaşi Üzümü)

Kış aylarında bağışıklık sistemi desteği denince akla gelen ilk vitaminlerden biri olan C vitamini, amla meyvesinde bolca bulunur. Enfeksiyonları önlemeye yardımcı olan bu meyveyi turşu, şekerleme ya da meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Üzerine karabiber serpip olduğu gibi yiyebilirsiniz.