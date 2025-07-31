Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

🥚 YUMURTA: KAHVALTININ BAŞ TACI

Canan Karatay, yumurtanın sadece çocuklar için değil, yetişkinler ve özellikle hamile kadınlar için de çok değerli bir kaynak olduğunu söylüyor. Çin'de zekâ gelişimi için kahvaltıda 10 yumurta yedirildiğini aktaran Karatay, Türkiye'de 1950'li yıllarda doğum yapan kadınlara da 10 yumurta verildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.