Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

Kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayan Karatay, yumurtayı 'süper besin' olarak tanımlamış ve özellikle hamileler ile lohusa kadınların her gün düzenli olarak yumurta tüketmesi gerektiğini belirtiyor. 🥚 YUMURTA: KAHVALTININ BAŞ TACI Canan Karatay, yumurtanın sadece çocuklar için değil, yetişkinler ve özellikle hamile kadınlar için de çok değerli bir kaynak olduğunu söylüyor. Çin'de zekâ gelişimi için kahvaltıda 10 yumurta yedirildiğini aktaran Karatay, Türkiye'de 1950'li yıllarda doğum yapan kadınlara da 10 yumurta verildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. 💡 BEYNİ ÇALIŞTIRAN, GÖZÜ KORUYAN BESİN: YUMURTANIN FAYDALARI Karatay'a göre yumurta; Omega-3 açısından zengin, B12, A, D vitamini ve demir içeriyor, Lutein ve zeaksantin ile göz sağlığını koruyor, Kolin sayesinde hafızayı destekliyor, Yüksek proteinle kas gelişimini teşvik ediyor, D vitaminiyle kemikleri güçlendiriyor, Tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı oluyor. 🍳 Karatay usulü yumurta nasıl tüketilmeli? Kahvaltıda 2 adet az pişmiş yumurta öneren Karatay, yumurtaların rafadan, kayısı kıvamında veya saf tereyağında kısık ateşte pişirilmesini tavsiye ediyor. Fazla pişirilen yumurtanın besin değerinin düştüğünü belirtiyor. 🧀 PEYNİR, KURUYEMİŞ, ZEYTİN: DOĞAL OLANI SEÇİN Karatay kahvaltısında yer alması gereken diğer yiyecekler ise şöyle: Bir avuç kavrulmamış ve tuzsuz ceviz, fındık, badem veya fıstık. Az tuzlu peynirler (beyaz peynir, eski kaşar, Erzincan tulumu gibi yöresel çeşitler). 10-15 adet az tuzlu zeytin, tercihen zeytinyağı, limon ve kekik ile tatlandırılmış. 🥒 Doğal sebzeler ve katkısız içecekler Domates, salatalık, maydanoz, roka, nane gibi taze sebzelerle desteklenen kahvaltının yanında poğaça, simit gibi unlu gıdalara ise yer yok. İçecek olarak da sadece şekersiz süt ya da limonlu çay öneriliyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın 'süper kahvaltı' adını verdiği bu doğal ve zengin içerikli kahvaltı, hem güne zinde başlamayı sağlıyor hem de uzun vadede beyin sağlığını destekliyor. Çinlilerin kahvaltıda 10 yumurta yemesini örnek göstererek yumurtanın önemine bir kez daha dikkat çeken Karatay, doğal ve katkısız beslenmenin altını çiziyor. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi