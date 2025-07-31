Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

Prof. Dr. Canan Karatay'ın iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 17:57
Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

Kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayan Karatay, yumurtayı "süper besin" olarak tanımlamış ve özellikle hamileler ile lohusa kadınların her gün düzenli olarak yumurta tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

🥚 YUMURTA: KAHVALTININ BAŞ TACI

Canan Karatay, yumurtanın sadece çocuklar için değil, yetişkinler ve özellikle hamile kadınlar için de çok değerli bir kaynak olduğunu söylüyor. Çin'de zekâ gelişimi için kahvaltıda 10 yumurta yedirildiğini aktaran Karatay, Türkiye'de 1950'li yıllarda doğum yapan kadınlara da 10 yumurta verildiğini hatırlatarak, bu uygulamanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

💡 BEYNİ ÇALIŞTIRAN, GÖZÜ KORUYAN BESİN: YUMURTANIN FAYDALARI

Karatay'a göre yumurta;

  • Omega-3 açısından zengin,

  • B12, A, D vitamini ve demir içeriyor,

  • Lutein ve zeaksantin ile göz sağlığını koruyor,

  • Kolin sayesinde hafızayı destekliyor,

  • Yüksek proteinle kas gelişimini teşvik ediyor,

  • D vitaminiyle kemikleri güçlendiriyor,

  • Tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

🍳 Karatay usulü yumurta nasıl tüketilmeli?

Kahvaltıda 2 adet az pişmiş yumurta öneren Karatay, yumurtaların rafadan, kayısı kıvamında veya saf tereyağında kısık ateşte pişirilmesini tavsiye ediyor. Fazla pişirilen yumurtanın besin değerinin düştüğünü belirtiyor.

Karatay: Bu besin beynin ilacı! Çinliler sabahları 10 tane tüketiyor

🧀 PEYNİR, KURUYEMİŞ, ZEYTİN: DOĞAL OLANI SEÇİN

Karatay kahvaltısında yer alması gereken diğer yiyecekler ise şöyle:

  • Bir avuç kavrulmamış ve tuzsuz ceviz, fındık, badem veya fıstık.

  • Az tuzlu peynirler (beyaz peynir, eski kaşar, Erzincan tulumu gibi yöresel çeşitler).

  • 10-15 adet az tuzlu zeytin, tercihen zeytinyağı, limon ve kekik ile tatlandırılmış.