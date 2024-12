Soruların doğru cevapları sırasıyla "5 sent", "beş dakika" ve "47 gün"dü. Bu cevapların açıklamaları, eski bir istatistik ve finans öğretim görevlisi olan Dr. Lyndon Walker'ın bir YouTube videosunda anlattığı gibi şaşırtıcı derecede basittir . İlk soru için, dürtüsel bir tepki "10 sent" olabilir, çünkü sınava giren kişi 1,10 dolardan 10 sent çıkararak 1,00 dolar elde edebilir. Ancak bu doğru yol değildir, çünkü 10 sayısı senti, 1,10 sayısı ise doları ifade eder. Dolayısıyla, topun maliyetinin x dolar olduğu varsayılırsa, sopanın maliyeti (x + 1) dolar olur, dolayısıyla denklem şudur: x + (x + 1) = 1,10, bu da 0,05 dolar anlamına gelir, yani 5 sent.