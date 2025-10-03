İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri final mi yaptı, 3. sezon var mı?

Öte yandan, sezon finalinde Azem'in Dilber'i yemeğe davet ettiği ve sürpriz bir şekilde öptüğü sahne, hem karakterlerin ilişkisine hem de seyircilerin duygularına damga vurdu. Yıldız ve Dilber arasında yaşanan kaset krizi ise dizinin gidişatını daha da karmaşık hale getirdi. Kamuran'ın geçmişe dair sırlarla dolu konuşmasının kayıt altına alınmış olduğunun ortaya çıkması, dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmiş ile bugünü birbirine bağlayan gizemli olayların işleneceğinin sinyalini verdi.