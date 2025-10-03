İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri final mi yaptı, 3. sezon var mı?
Fenomen dizi İnci Taneleri, sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Geçtiğimiz iki sezonda perşembe akşamlarına damgasını vuran İnci Taneleri, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümüyle sezon finaline girdi. Ekim ayına girilmesiyle birlikte, 'İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?' sorusu en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Peki İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri final mi yaptı, yeni sezon var mı?
Giriş Tarihi: 03.10.2025 20:48