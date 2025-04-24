İdeal parfümü seçmek için bilimsel taktikler açıklandı
Koku tercihi sadece estetik değil, nörolojik bir tercih de olabilir. Dr. Alan Hirsch'e göre, parfümlerle insanlar arasında kurulan bağ, bilinçaltı tepkilerle şekilleniyor. The Perfume Society'nin yayımladığı rapora göre, teninizde kalıcılığı artırmak ve kişiliğinizi en iyi yansıtan kokuyu bulmak için cilt tipi, zamanlama ve konsantrasyon derecesi gibi 6 temel faktöre dikkat etmek gerekiyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 23:37