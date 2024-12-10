Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL'den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL'den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Ticaret Bakanlığı'nın e-İhale internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen araç satışları, uygun fiyatlarla araç sahibi olmayı isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:05
Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Artan araç fiyatları, özellikle sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşların bütçelerini zorlamakta. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerinin yükselmesiyle araç fiyatları hızla artarken, alternatif satış yöntemleri de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Ticaret Bakanlığı'nın e-İhale platformu, gümrükten satılan araçlarla ilgili ilanları duyurarak, vatandaşlara hem uygun fiyatlı hem de çeşitli seçenekler sunuyor.

Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Bunlar arasında, 2005 model Volvo S80 ve 2009 model Ford Focus 1.6 gibi araçlar yer almakta. Bu araçlar, hem sıfır araç fiyatlarının yükseldiği hem de ikinci el piyasasında fiyatların dalgalandığı bir dönemde, önemli fırsatlar yaratıyor.

Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

2009 Model Ford Focus 1.6: Ekonomik Fiyatla Araç Sahibi Olun

İhale Numarası: 2435IZM20240497A1456
Model: 2009 Ford Focus 1.6
Motor Hacmi: 1596 cc
Yakıt Türü: Benzin + LPG
Vites: Otomatik
Bulunduğu Yer: İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Başlangıç Bedeli: 289.500 TL
Satışa Esas Bedel: 386.000 TL
Teminat Bedeli: 38.600 TL
İhale Bitiş Tarihi: 9 Aralık 2024, 11:40

Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Bir diğer ilgi çeken araç ise 2009 model Ford Focus 1.6. Otomatik vites ve benzin + LPG yakıt türüne sahip bu araç, 289.500 TL'den satışa sunuluyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA