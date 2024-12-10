Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Artan araç fiyatları, özellikle sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşların bütçelerini zorlamakta. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerinin yükselmesiyle araç fiyatları hızla artarken, alternatif satış yöntemleri de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-İhale platformu, gümrükten satılan araçlarla ilgili ilanları duyurarak, vatandaşlara hem uygun fiyatlı hem de çeşitli seçenekler sunuyor. Bunlar arasında, 2005 model Volvo S80 ve 2009 model Ford Focus 1.6 gibi araçlar yer almakta. Bu araçlar, hem sıfır araç fiyatlarının yükseldiği hem de ikinci el piyasasında fiyatların dalgalandığı bir dönemde, önemli fırsatlar yaratıyor. 2009 Model Ford Focus 1.6: Ekonomik Fiyatla Araç Sahibi Olun İhale Numarası: 2435IZM20240497A1456 Bir diğer ilgi çeken araç ise 2009 model Ford Focus 1.6. Otomatik vites ve benzin + LPG yakıt türüne sahip bu araç, 289.500 TL'den satışa sunuluyor. Teminat bedeli ise 38.600 TL olarak belirlenmiş. 386.000 TL satışa esas bedel ile satılacak olan bu araç, yüksek yakıt verimliliğiyle dikkat çekiyor. 2005 Model Volvo S80: İhaleyle Satışa Sunuluyor İhale Numarası: 2435IZM20240444A1453 2005 model Volvo S80 aracı, Ticaret Bakanlığı e-İhale platformunda 120.000 TL'den satışa sunuluyor. İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedeli 16.000 TL olarak belirlenmiş. Satışa esas bedel ise 160.000 TL olarak açıklandı. Bu araç, manuel vites ve 2435 cc motor hacmiyle dikkat çekiyor. İhale Süreci ve Katılım Ticaret Bakanlığı'nın e-İhale platformu üzerinden araç alım-satım işlemleri oldukça kolay. Başlangıç teklifleri, belirli bir tarihten itibaren kabul edilmeye başlanıyor ve ihale tarihine kadar teklifler alınmaya devam ediyor. Bu ihalelere katılmak isteyenler, belirlenen teminat bedelini ödeyerek teklif verebiliyorlar. İhale süreci sonunda kazanan kişi, araçları belirlenen satış bedeliyle satın alabiliyor. VOLVO İHALESİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ FORD İHALESİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ