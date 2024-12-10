Ford ve Volvo araçlar 139 bin TL’den satışa çıktı; Bu fırsat daha da gelmez!

Bunlar arasında, 2005 model Volvo S80 ve 2009 model Ford Focus 1.6 gibi araçlar yer almakta. Bu araçlar, hem sıfır araç fiyatlarının yükseldiği hem de ikinci el piyasasında fiyatların dalgalandığı bir dönemde, önemli fırsatlar yaratıyor.