Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverlerin gözü bu akşam Kadıköy'de olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe ligde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma Sarı Lacivertliler için hem moral depolama hem de zirve yarışında avantajı elinde tutma fırsatı sunuyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:41
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Galatasaray'ın bu hafta yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek isteyen Sarı Lacivertliler taraftarlarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe-Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Maçın heyecanı beIN Sports 1 HD ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlenecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK:
Dioudis, Eruğrul, Arda, Viana, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi

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