FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverlerin gözü bu akşam Kadıköy'de olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe ligde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma Sarı Lacivertliler için hem moral depolama hem de zirve yarışında avantajı elinde tutma fırsatı sunuyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:41