FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? FB - Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Galatasaray'ın bu hafta yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek isteyen Sarı Lacivertliler taraftarlarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.