Elektrik faturanız 1.049 TL'yi geçmesin! İşte püf noktası

Elektrik faturalarına yapılan son düzenlemeye göre, yıllık tüketimi 5 bin kWh'nin altında olan aboneler için herhangi bir zam uygulanmayacak. Ancak bu sınırı aşanlar, daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacak.