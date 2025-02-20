Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Elektrik faturanız 1.049 TL'yi geçmesin! İşte püf noktası

Elektrik faturanız 1.049 TL'yi geçmesin! İşte püf noktası

Elektrik faturalarına yapılan son düzenlemeye göre, yıllık tüketimi 5 bin kWh'nin altında olan aboneler için herhangi bir zam uygulanmayacak. Ancak bu sınırı aşanlar, daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacak.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:25
Elektrik faturanız 1.049 TL’yi geçmesin! İşte püf noktası

Elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeye göre, yıllık 5 bin kWh'in altında tüketim yapan aboneler zamdan etkilenmeyecek. Ancak bu sınırı aşanlar için daha yüksek tarifeler devreye girecek. Peki, bu sınırı geçmemek ve elektrik faturalarınızı düşük tutmak için neler yapmalısınız?

Elektrik faturanız 1.049 TL’yi geçmesin! İşte püf noktası

KİMLER ZAMDAN ETKİLENMEYECEK?

Elektrik tarifelerine yapılan son düzenlemeye göre, aşağıdaki gruplar 5 bin kWh sınırını aşmadıkları sürece zamdan muaf olacak:

  • Mesken aboneleri: Hanelerde kullanılan elektrik için yıllık 5 bin kWh altında kalan kullanıcılar.
  • İbadethaneler ve sivil toplum kuruluşları: Camiler, cemevleri ve diğer ibadethaneler ile ticari faaliyet göstermeyen dernek ve vakıflar.
  • Şehit aileleri ve gaziler: Muharip ve malul gaziler ile şehit aileleri özel tarifelerden yararlanmaya devam edecek.
  • Köy içme suyu tesisleri: İçme suyu ihtiyacı için kullanılan elektrik zamdan muaf tutulacak.
  • Afet barınma merkezleri: AFAD'a ait geçici barınma merkezlerinde elektrik tarifeleri değişmeyecek.
  • Sağlık gereksinimleri için elektrik kullanan aboneler: Diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve diğer yaşam destek sistemlerine bağımlı olan vatandaşlar için elektrik fiyatları sabit kalacak.

Elektrik faturanız 1.049 TL’yi geçmesin! İşte püf noktası

EVDEKİ CİHAZLAR NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Günlük kullanımda farkında olmadan birçok cihazın harcadığı elektrik miktarı faturaları yükseltebilir. İşte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen bazı ev aletlerinin aylık ortalama tüketim değerleri:

CihazAylık Ortalama Tüketim (kWh)
Buzdolabı31.6 kWh
Bulaşık Makinesi10.2 kWh
Çamaşır Makinesi7.2 kWh
LCD/LED TV7.05 kWh
Fırın16.25 kWh
Kombi11.52 kWh
Elektrikli Süpürge6 kWh
Aydınlatma28.8 kWh
Saç Kurutma Makinesi1.38 kWh

Bu verilere göre, özellikle buzdolabı, aydınlatma ve fırın gibi cihazlar, elektrik faturalarına büyük oranda etki ediyor.

Elektrik faturanız 1.049 TL’yi geçmesin! İşte püf noktası

ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

Elektrik faturanızın zamdan etkilenmemesi için yıllık 5 bin kWh sınırını aşmamak büyük önem taşıyor. İşte evde uygulayabileceğiniz tasarruf ipuçları:

🔋 Enerji Verimliliği Yüksek Cihazlar Kullanın

Beyaz eşyalar ve diğer elektrikli cihazlarda A++ ve üzeri enerji sınıfına sahip modelleri tercih etmek, uzun vadede tüketimi önemli ölçüde azaltır.

💡 LED Ampullere Geçiş Yapın

Standart ampuller yerine LED ampuller kullanarak aydınlatma kaynaklı elektrik tüketimini %80'e kadar azaltabilirsiniz.

⚡ Standby Modundan Kaçının

Televizyon, bilgisayar ve mutfak aletleri gibi cihazlar kapalı olsa bile prizde takılı kalırsa enerji tüketmeye devam eder. Kullanmadığınız cihazları tamamen kapatın ve fişlerini çekin.

❄ Buzdolabı Kullanımına Dikkat Edin

  • Buzdolabını duvara çok yakın yerleştirmemek ve hava sirkülasyonunu sağlamanız enerji tüketimini düşürür.
  • Aşırı doldurmak soğutma verimliliğini düşürebilir.

👕 Çamaşır ve Bulaşık Makinesini Doğru Kullanın

  • Makinenizi tam doluyken çalıştırın ve düşük sıcaklık ayarlarını tercih edin.
  • Bulaşık makinesinin ekstra kurutma modunu kapatarak elektrik tüketimini azaltabilirsiniz.

♨ Elektrikli Isıtıcı ve Fırını Daha Verimli Kullanın

  • Fırını önceden ısıtma süresini kısa tutun.
  • Elektrikli ısıtıcılar yerine daha verimli alternatifleri tercih edin.

Elektrik faturanız 1.049 TL’yi geçmesin! İşte püf noktası

FATURANIZDA HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Eğer tüketiminiz 5 bin kWh'nin altında olmasına rağmen faturanızda zamlı tarifeye geçtiğinizi fark ederseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Elektrik tedarikçinizin müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Sayaç okuma değerlerinizi kontrol edin ve yanlışlık olup olmadığını belirleyin.

EPDK'ya başvurarak şikayetinizi iletin.