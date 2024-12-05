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Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

2025'te bazı burçlar, gezegen hareketleri nedeniyle zorlu bir yıl geçirecek. Peki, astrolojiye göre senenin en bahtsız burçları hangileri? İşte görüp görebileceğiniz en talihsiz burçlar.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:35
Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

Astrolojiye göre bazı burçlar ne yaparlarsa yapsınlar şans yüzlerine asla gülmüyor. Peki, hangi burçlar kötü talihleri ile biliniyor? İşte, görüp görebileceğiniz en bahtsız burçlar...

Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

Balık

Satürn'ün Balık'taki etkisi sorumlulukları ve zorlukları arttıracak. Hayat dersleri ve ilişkilerde sınırlar koyma gerekliliği öne çıkacak.

Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

Başak

Satürn'ün Balık'taki karşıt etkisi ilişkilerde gerginlik ve iş hayatında sorumlulukların artmasına neden olabilir. Mükemmeliyetçilikten doğan sıkıntılara dikkat edilmeli.

Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

Yay

Satürn ve Plüton'un etkisi Yay burçlarının yavaşlamasını ve detaylara dikkat etmelerini öğretecek. Aceleci davranışlardan kaçınmaları gereken bir yıl. Böylece talih yüzlerine gülebilir.

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