Dünyanın en bahtsız burçları hangileri? Su içseler boğazlarında kalıyor!

Astrolojiye göre bazı burçlar ne yaparlarsa yapsınlar şans yüzlerine asla gülmüyor. Peki, hangi burçlar kötü talihleri ile biliniyor? İşte, görüp görebileceğiniz en bahtsız burçlar... Balık Satürn'ün Balık'taki etkisi sorumlulukları ve zorlukları arttıracak. Hayat dersleri ve ilişkilerde sınırlar koyma gerekliliği öne çıkacak. Başak Satürn'ün Balık'taki karşıt etkisi ilişkilerde gerginlik ve iş hayatında sorumlulukların artmasına neden olabilir. Mükemmeliyetçilikten doğan sıkıntılara dikkat edilmeli. Yay Satürn ve Plüton'un etkisi Yay burçlarının yavaşlamasını ve detaylara dikkat etmelerini öğretecek. Aceleci davranışlardan kaçınmaları gereken bir yıl. Böylece talih yüzlerine gülebilir.