DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...
2024-2025 eğitim öğretim yılına dair merak edilen en önemli konulardan biri okullarda devamsızlık affının gündeme gelip gelmeyeceğiydi. Milyonlarca öğrenci ve veli okullarda devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya sınıf tekrarına ilişkin bir af çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda endişe taşıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 03.12.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 08:22