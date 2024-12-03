Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

2024-2025 eğitim öğretim yılına dair merak edilen en önemli konulardan biri okullarda devamsızlık affının gündeme gelip gelmeyeceğiydi. Milyonlarca öğrenci ve veli okullarda devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma veya sınıf tekrarına ilişkin bir af çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda endişe taşıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 03.12.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 08:22
DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

İlk yarıyılının sonuna yaklaşırken okullarda devamsızlık affının gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler devamsızlık nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek için bir düzenleme olup olmayacağını sorguluyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi.

DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

Bakan Tekin'den Net Cevap: Devamsızlık Affı Yok

Geçtiğimiz haftalarda konuya dair değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili herhangi bir af düzenlemesi yapılmasının gündemde olmadığını söyledi.

DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

Bakan Tekin, açıklamasında, "Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok," ifadelerini kullandı. Bakanın bu açıklaması, öğrencilerin devamsızlık affı beklentilerini sona erdirdi.

DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

Devamsızlık Yönetmeliği ve Uygulamalar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılında yayımladığı yönetmeliğe göre, devamsızlık süresi, eğitim yılı boyunca geçerli ve birinci dönemdeki devamsızlık süresi, ikinci dönemde sıfırlanmıyor.

DEVAMSIZLIK AFFI 2024 SON DURUM | İlkokul, ortaokul, liselerde sınıf tekrarına af gelecek mi? 12. sınıflar...

Devamsızlıkla ilgili düzenlemelere göre, bir öğrenci, özürsüz olarak 10 gün ve toplamda 30 gün devamsızlık yaparsa başarısız sayılacak ve bu durum yazılı olarak velilere bildirilecek.

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