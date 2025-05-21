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Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğal beslenme konusundaki görüşleriyle yine gündemde. Genç kalmak için pahalı cilt bakım ürünlerine ya da karmaşık diyet listelerine ihtiyaç olmadığını savunan Karatay, yalnızca iki temel alışkanlığın yaşlanmayı geciktirmede etkili olduğunu belirtiyor. İşte Karatay'a göre gençliğin anahtarı niteliğindeki o yaşam sırları…

Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:37
Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

Prof. Dr. Canan Karatay'ın genç kalmaya dair önerileri aslında yeni değil. Yıllar önce kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, yaşlanmayı geciktiren iki temel alışkanlığa dikkat çekmişti. O dönemde fazla dikkat çekmeyen bu açıklamalar, şimdi yeniden gündeme geldi.

Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

🥑 DOĞAL YAĞLARDAN KORKMAYIN, İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Canan Karatay'a göre, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için öncelikle işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Paketli atıştırmalıklar, trans yağlar, hazır soslar ve rafine şeker içeren ürünlerin vücudu içeriden yaşlandırdığını belirten Karatay, bu alışkanlıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını ve hücre yenilenmesini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

Buna karşılık doğal ve geleneksel yağlar Karatay'ın beslenme önerilerinin merkezinde yer alıyor. Özellikle zeytinyağı, iç yağı ve tereyağının düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, bu yağların hem hücre yenilenmesini desteklediğini hem de cildin elastikiyetini artırarak yaşlanma belirtilerini azalttığını söylüyor. Karatay'ın sıkça tekrar ettiği "Yağdan korkmayın, şekere dikkat edin" uyarısı da bu noktada yeniden önem kazanıyor.

Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

☀️ GÜNEŞ IŞIĞINDAN DOĞRU ZAMANDA FAYDALANIN

Karatay'ın genç kalmak için önerdiği ikinci alışkanlık ise, her gün sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak. Vücudun D vitamini üretimini destekleyen bu doğal alışkanlık, sadece kemik sağlığını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda hormon dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. D vitamini eksikliğinin cilt sağlığından ruh haline kadar birçok sistemi etkilediğini belirten Karatay, bu nedenle her bireyin doğal gün ışığına maruz kalmayı günlük yaşamına dahil etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

Güneş ışığının cilt hücrelerini canlandırdığına da dikkat çeken Karatay, sabahları 10-15 dakika gün ışığında bulunmanın, hem cilt yenilenmesi açısından hem de genel ruh hali bakımından olumlu etkiler sunduğunu dile getiriyor.