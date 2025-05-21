Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve doğal beslenme konusundaki görüşleriyle yine gündemde. Genç kalmak için pahalı cilt bakım ürünlerine ya da karmaşık diyet listelerine ihtiyaç olmadığını savunan Karatay, yalnızca iki temel alışkanlığın yaşlanmayı geciktirmede etkili olduğunu belirtiyor. İşte Karatay'a göre gençliğin anahtarı niteliğindeki o yaşam sırları…
Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:37