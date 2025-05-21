Canan Karatay’dan genç kalmanın sırrı: Sadece iki alışkanlıkla yıllara meydan okuyun

☀️ GÜNEŞ IŞIĞINDAN DOĞRU ZAMANDA FAYDALANIN

Karatay'ın genç kalmak için önerdiği ikinci alışkanlık ise, her gün sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak. Vücudun D vitamini üretimini destekleyen bu doğal alışkanlık, sadece kemik sağlığını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda hormon dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. D vitamini eksikliğinin cilt sağlığından ruh haline kadar birçok sistemi etkilediğini belirten Karatay, bu nedenle her bireyin doğal gün ışığına maruz kalmayı günlük yaşamına dahil etmesi gerektiğini ifade ediyor.