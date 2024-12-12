Bu mesleği yaparım diyenler bugün başvursun: KPSS şartı istenmiyor

Belediyeler, farklı şehirlerde ve çeşitli pozisyonlarda açık pozisyonlar için işçi alımı gerçekleştiriyor. Adaylar, başvurularını genellikle İŞKUR üzerinden yapabilirken, bazı belediyelerde başvuru şahsen veya e-posta yoluyla da kabul edilebiliyor. Başvuru koşulları, her belediyenin ilanında ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor. Başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve suç hükümlülüğü bulunmamaları isteniyor. Ayrıca, başvuruların güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alacak şekilde tamamlanması da gereklidir.