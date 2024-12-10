BİM AKTÜEL KATALOĞU (10-13 ARALIK 2024) Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler mevcut. 10 Aralık itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak olan bu ürünler, hem şıklığı hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. İşte BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin detayları!