BİM AKTÜEL KATALOĞU (10-13 ARALIK 2024) Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!
BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına büyük fırsatlar sunuyor. Bu hafta mağazalar sadece cazip indirimlerle değil aynı zamanda geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Motosiklet gibi heyecan verici bir üründen ev ve yaşam alanlarınıza yönelik kullanışlı eşyalara kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. İşte BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri hakkında bilmeniz gerekenler.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:56