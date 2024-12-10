Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak BİM AKTÜEL KATALOĞU (10-13 ARALIK 2024) Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

BİM AKTÜEL KATALOĞU (10-13 ARALIK 2024) Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına büyük fırsatlar sunuyor. Bu hafta mağazalar sadece cazip indirimlerle değil aynı zamanda geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Motosiklet gibi heyecan verici bir üründen ev ve yaşam alanlarınıza yönelik kullanışlı eşyalara kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. İşte BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:56
BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-13 ARALIK 2024 Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler mevcut. 10 Aralık itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak olan bu ürünler, hem şıklığı hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. İşte BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin detayları!

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-13 ARALIK 2024 Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

10 ARALIK SALI AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL

Labne 3x180 g 89,50 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-13 ARALIK 2024 Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

Domates Salçası 1650 g 79,50 TL

Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL

Mısır Yağı 5 L 255 TL

Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-13 ARALIK 2024 Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

Şampuan 85 TL

Tuvalet Kağıdı 249 TL

Kağıt Havlu 139 TL

Şampuan 625 ml 129 TL

Bebek Bezi 309 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 10-13 ARALIK 2024 Yılbaşı süsleri geliyor: Müzik kutusu, biblo, fener, led mum... İşte altın indirimler!

Kurşun Asker Biblo 179 TL

Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL

Dekoratif Kapı Süsü 269 TL

5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL

Işıklı Dekor 399 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL

Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL

Figürlü Metal Mumluk 129 TL

Işıklı Dekor 299 TL

Mini Dekor 79 TL

SON DAKİKA SON DAKİKA