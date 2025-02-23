BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı
BİM, Ramazan öncesindeki son Cuma günü için hazırladığı 28 Şubat aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Bu haftanın fırsatları arasında mutfak gereçlerinden ev tekstiline, kişisel bakım ürünlerinden hobi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle alez, örgü ipleri, emaye mutfak setleri, spor ürünleri ve termos gibi öne çıkan ürünler, avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:17