Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

BİM, Ramazan öncesindeki son Cuma günü için hazırladığı 28 Şubat aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Bu haftanın fırsatları arasında mutfak gereçlerinden ev tekstiline, kişisel bakım ürünlerinden hobi malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle alez, örgü ipleri, emaye mutfak setleri, spor ürünleri ve termos gibi öne çıkan ürünler, avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:17
BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

BİM'in 28 Şubat aktüel ürünler kataloğu, birbirinden cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Ramazan öncesindeki son Cuma gününe özel hazırlanan indirimlerde tencere setleri, servis takımları, yatak örtüleri, bardak grupları ve pijama setleri gibi ürünler dikkat çekiyor.

BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

🛍️ BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT KATALOG İNDİRİMİ!

🍽️ Mutfak Ürünleri

🔵 Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti (3'lü) - 499,00 TL
🍳 Emaye Kızartma Tenceresi (22 cm) - 399,00 TL
Emaye Çaydanlık - 599,00 TL
🔪 Şef Bıçağı (18 cm) - 299,00 TL
🥜 7 Parça Çerezlik Seti - 249,00 TL
🚰 Pipetli Matara - 99,00 TL

BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

🏋️‍♂️ Spor Ürünleri

🧘 Yoga/Pilates Matı - 369,00 TL
💪 Ağırlık Fitness Eldiveni - 169,00 TL
💆 Kemerli Sporcu Masaj Tabancası - 779,00 TL
🏃‍♂️ X3 Yürüyüş Bandı - 6.990,00 TL
🏋️ 15 kg Dambıl Seti - 659,00 TL
🥊 Boks Torbası - 449,00 TL

BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

🍽️ Servis ve Sofra Ürünleri

🍽️ Ayaklı Servis Tabağı (32,2 cm) - 299,00 TL
🥛 Sürahi (940 cc) - 139,00 TL
🔥 Kapaklı Borcam (2600 cc) - 239,00 TL
2'li Kupa (250 cc) - 179,00 TL
🍵 6'lı Çay Bardağı - 249,00 TL
🍜 6'lı Kase (330 cc) - 169,00 TL

🍰 Mutfak ve Temizlik Ürünleri

🎂 Kek Kalıbı Çeşitleri - 149,00 TL
🍲 Tek Fiyat Çelik Ürünler (Tencere & Sahan) - 299,00 TL
🔥 Kapaklı Kavurma Saçı - 479,00 TL
🧹 Tablet Mop Temizlik Seti - 199,00 TL
🥄 Çizgi Gravürlü Pirinç Süzgeci - 139,00 TL
📦 Kapaklı Saklama Kutusu (24 L) - 119,00 TL

BİM 28 Şubat Ramazan indirimi kataloğu yayımlandı

🛏️ Ev Tekstili ve Kişisel Ürünler

🛌 Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 279,00 TL
❄️ Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan (155x215 cm) - 299,00 TL
🧶 Favori Batik Yumak (3'lü) - 129,00 TL
Baston Şemsiye (10 Tellİ, Rüzgara Dayanıklı) - 249,00 TL
👝 Bozuk Para Çantası (12x9 cm) - 69,00 TL