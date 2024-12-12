Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?

Aralık ayı boyunca indirim rüzgarı estiren BİM, 13 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Mutfaktan elektroniğe, çocuk oyuncaklarından tekstil ürünlerine kadar onlarca farklı ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için bu liste kaçırılmayacak fırsatlarla dolu.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:19
BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM 13 Aralık 2024 indirimleri mağazalarda sabah saatlerinden itibaren geçerli olacak. Özellikle yılbaşı yaklaşırken, hediye ve dekoratif ürünler büyük ilgi görecek.

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?

Ev Tekstili Ürünleri

Çift Kişilik Nevresim Seti: 699 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti: 579 TL
Çift Kişilik Battaniye: 429 TL
TV Battaniyesi: 399 TL

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?

Mutfak Gereçleri

Kapaklı Balık Tavası: 389 TL
Sütlük: 159 TL
Emaye Bakraç: 299 TL
Düdüklü Tencere: 3.850 TL
Karnıyarık Tencere: 979 TL
5'li Servis Seti: 279 TL

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

2'li Türk Kahvesi Makinesi: 4.490 TL
Blender Set: 1.275 TL
El Mikseri: 799 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 6.990 TL
Buharlı Ütü: 995 TL
Avuç İçi Ütüsü: 899 TL

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?

Isıtıcılar

Fanlı Konvektör: 1.375 TL
Çift Yönlü Isıtıcı: 950 TL
Mini Quartz Isıtıcı: 399 TL

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