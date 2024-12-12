BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | Şarjlı süpürge, 125 CC motosiklet... BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
Aralık ayı boyunca indirim rüzgarı estiren BİM, 13 Aralık 2024 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Mutfaktan elektroniğe, çocuk oyuncaklarından tekstil ürünlerine kadar onlarca farklı ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için bu liste kaçırılmayacak fırsatlarla dolu.
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:19