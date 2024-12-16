AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2024-2025 öğretim yılına ait Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav tarihleriyle ilgili detaylar ise merak konusu oldu. İşte AÖL sınavlarıyla ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler.