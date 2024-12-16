AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanla beklenen sınav takvimi MEB tarafından duyuruldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ait 1. dönem sınavları 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri ve saatleriyle birlikte,sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de netleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler için önemli bir dönem başlıyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:30