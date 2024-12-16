Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanla beklenen sınav takvimi MEB tarafından duyuruldu. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ait 1. dönem sınavları 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri ve saatleriyle birlikte,sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de netleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler için önemli bir dönem başlıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:30
AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2024-2025 öğretim yılına ait Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav tarihleriyle ilgili detaylar ise merak konusu oldu. İşte AÖL sınavlarıyla ilgili bilmeniz gereken tüm bilgiler.

AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri ve Saatleri

AÖL sınavları, 81 ilde üç oturumda gerçekleştirilecek. İşte sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00
3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00

Öğrenciler bu tarihlerde belirlenen saatlerde sınavlarına katılacak.

AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Yayımlanacak?

Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih açıklandı. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerini 16 Aralık 2024 tarihinde alabilecekler. Giriş belgeleri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren sınav yerleri ve saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecekler.

AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL Sınav Yeri Sorgulama

AÖL sınav yerini öğrenmek isteyen öğrenciler, sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra sınav yerlerini https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulayabilirler. Giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okul ve salona dair bilgiler yer alacak.

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AÖL sınav giriş belgesi ekranı | 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını yine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecekler.

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