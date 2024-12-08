Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Yüksek faiz oranları tüketicilerin daha uygun finansman arayışına yönelmesine neden oluyor. Bankalar ise yıl sonu bilançolarını güçlendirmek ve daha fazla müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını birer cazibe merkezi haline getiriyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi sunuyor? İşte Aralık 2024 itibarıyla sıfır faizli kredi kampanyalarının detayları.

Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:28
75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Bankalar yıl sonu kampanyalarını güçlendirmek için kredi tekliflerini çeşitlendirerek müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte bankaların Aralık 2024 dönemine özel faizsiz kredi kampanyaları ve detaylar...

75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Faizsiz Kredi Kampanyaları 75 Bin TL'ye Ulaştı

Aralık ayında bazı bankalar faizsiz kredi kampanyalarını 75 bin TL'ye kadar yükseltti.

75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Bu kampanyalar kapsamında, kredi seçenekleri dışında nakit avans ve ek hesap ürünleri de sunuluyor. Faizsiz kredilerde genellikle 6 aya kadar vade imkanı tanınıyor.

75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Tüketici Derneklerinden Uyarı

Tüketici dernekleri kampanya duyurularına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bankaların ilan ettikleri üst limitlerin müşterinin kredi notuna göre değişebileceği ve genelde daha düşük tutarların onaylandığına dikkat çekiliyor.

75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...

Hangi Banka, Ne Kadar Kredi Veriyor?

Bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatları şu şekilde sıralanıyor:

Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

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