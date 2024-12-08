75 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: Akbank, İş Bankası, TEB...
Yüksek faiz oranları tüketicilerin daha uygun finansman arayışına yönelmesine neden oluyor. Bankalar ise yıl sonu bilançolarını güçlendirmek ve daha fazla müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını birer cazibe merkezi haline getiriyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi sunuyor? İşte Aralık 2024 itibarıyla sıfır faizli kredi kampanyalarının detayları.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:28