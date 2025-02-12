8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

🌨 Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

📌 13 Şubat 2025 Perşembe günü, şu eğitim kurumlarında eğitime ara verildi:

✅ Resmi ve özel kreşler

✅ Anaokulları

✅ İlkokullar, ortaokullar, liseler

✅ Mesleki eğitim merkezleri

✅ Yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri

✅ Özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.