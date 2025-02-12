Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

13 Şubat kar tatili olan iller en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte 13 Şubat Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller listesi...

Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:50
8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalara göre, 13 Şubat Perşembe günü birçok ilde okullar tatil edildi.

8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

🌨 Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

📌 13 Şubat 2025 Perşembe günü, şu eğitim kurumlarında eğitime ara verildi:
✅ Resmi ve özel kreşler
✅ Anaokulları
✅ İlkokullar, ortaokullar, liseler
✅ Mesleki eğitim merkezleri
✅ Yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri
✅ Özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

🌨 Elazığ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar yağışının sabah saatlerinde daha da artacağı öngörüldüğünden 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

"Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin" diyerek öğrencilere tavsiyede bulundu.

8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

❄️ Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada:

🌀 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
🌀 Olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında, Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
🌀 Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak.

8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...

🌧 Amasya

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, taşımalı eğitim sistemiyle okula giden öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 13 Şubat'ta okula gitmeyecek.
Diğer öğrenciler için eğitim devam edecek.