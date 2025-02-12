8 ilde eğitime ara! 13 Şubat kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik duyuruları...
13 Şubat kar tatili olan iller en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte 13 Şubat Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller listesi...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:50