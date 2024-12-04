O işi yapan çok para kazanır; 60 ay içinde bu mesleklerin yerinde yeller esecek!

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok meslek birkaç yıl içinde tarih olabilir. Özellikle yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşme iş dünyasında büyük değişimlere yol açıyor. Verimliliği artıran bu teknolojiler, insanların yerine geçerek pek çok işi daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapabiliyor. Bu durum bazı mesleklerin gelecekte tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir. Örneğin rutin ofis işleri, veri girişi gibi görevler, dijital sistemler ve robotlar tarafından devralınarak ilerletilebilir. İşte konuya ilişkin önemli detaylar.