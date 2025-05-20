5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

🌙 MELATONİN DEĞİL, SİNİR SİSTEMİ TABANLI DOĞAL BİR YÖNTEM

Stanford Üniversitesi'nden sinirbilimci Andrew Huberman tarafından da önerilen bu teknik, vücudun parasempatik sinir sistemini aktive ederek stresi düşürüyor ve doğal bir şekilde uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Yani bu, bedeninizi uyku moduna geçirmek için uygulayabileceğiniz biyolojik bir "trick".