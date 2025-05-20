5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti
Melatonin takviyeleri, uyku çayları, koyun saymalar… Hiçbiri işe yaramıyorsa, bu haber sizin için. Bilim insanları tarafından keşfedilen ve ABD Donanması'ndaki Navy SEAL'ler tarafından kullanılan yeni bir "uyku düğmesi" (sleep switch) yöntemi sayesinde yalnızca 5 dakikada derin uykuya dalmak mümkün olabilir. Üstelik bu yöntem ne ilaç içeriyor ne de özel ekipman gerektiriyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:23