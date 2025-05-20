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5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

Melatonin takviyeleri, uyku çayları, koyun saymalar… Hiçbiri işe yaramıyorsa, bu haber sizin için. Bilim insanları tarafından keşfedilen ve ABD Donanması'ndaki Navy SEAL'ler tarafından kullanılan yeni bir "uyku düğmesi" (sleep switch) yöntemi sayesinde yalnızca 5 dakikada derin uykuya dalmak mümkün olabilir. Üstelik bu yöntem ne ilaç içeriyor ne de özel ekipman gerektiriyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:23
5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

Uyumakta zorlanan milyonlarca insan için ezber bozan bir çözüm gündemde. Melatonin takviyesi ya da ağır uyku ilaçlarına başvurmadan yalnızca 5 dakika içinde derin uykuya geçmek mümkün olabilir.

5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

🌙 MELATONİN DEĞİL, SİNİR SİSTEMİ TABANLI DOĞAL BİR YÖNTEM

Stanford Üniversitesi'nden sinirbilimci Andrew Huberman tarafından da önerilen bu teknik, vücudun parasempatik sinir sistemini aktive ederek stresi düşürüyor ve doğal bir şekilde uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Yani bu, bedeninizi uyku moduna geçirmek için uygulayabileceğiniz biyolojik bir "trick".

5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

🧠 UYKUYA GEÇİŞİ SAĞLAYAN YÖNTEMLER NELER?

Sosyal medya üzerinden bilgilerini paylaşan @IronSage_ adlı kullanıcıya göre, aşağıdaki adımlar, sinir sisteminizi yatıştırarak 5 dakika gibi kısa bir sürede sizi uykuya hazırlayabiliyor:

5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

☁️ 1. 4-7-8 NEFES TEKNİĞİ

Navy SEAL'lerin yüksek stresli ortamlarda kullandığı bu nefes egzersizi şu şekilde uygulanıyor:

  • 4 saniye nefes al

  • 7 saniye nefesi tut

  • 8 saniyede nefesi ver

Bu döngüyü 4-5 kez tekrarlamak, kalp ritmini yavaşlatıyor ve sinir sistemini uykuya hazır hale getiriyor.

5 dakikada uykuya dalmak artık mümkün mü? Bilim insanları uyku düğmesini keşfetti

💤 2. SHEN MEN NOKTASINA AKUPRESÜR UYGULAMAK

Çin tıbbına göre kulaktaki Shen Men noktası, stres ve uykusuzlukla ilişkilidir. Bu noktaya başparmakla 1-2 dakika hafif baskı uygulamak, gevşemeyi teşvik eder.