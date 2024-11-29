100 puanla zirvede! Dünyanın en sağlıklı sebzesi bakın neymiş...

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için doğru besinler seçmek oldukça önemli. 2024'te yapılan bir araştırma, besin değeri yüksek sebzeler arasında zirvedeki ismi açıkladı. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada su teresi besin yoğunluğu açısından tam puan alarak dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi. Vitamin ve mineral açısından zengin Su teresi, birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. A, C, K ve E vitamini, folik asit, protein, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfat ve diyet lifi gibi önemli besin formlarını içerir. Çoğunluğu su olan bu sebze sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olabilir. Listede zirveye yerleşti Yapılan araştırmaya göre su teresi 100 üzerinden tam puan alarak en yüksek besin yoğunluğuna sahip sebze olarak öne çıktı. Diğer sebzeler ise sırasıyla lahana (91.99), pazı (89.27) ve pancar yeşili (87.08) mevcut puanları aldı. En yüksek puan 41.26 - Kırmızı biber Sebzelerin yanı sıra meyveler de besin değeri açısından değerlendirilmiştir. En yüksek puanı kırmızı biber (41.26) alırken, diğer meyveler ise balkabağı (33.83) ve domates (20.37) gibi daha düşük puanlarla sıralandı. Su teresinin sağlığa faydaları Uzmanlar,güçlü sebzelerin kronik hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Su teresinin içerdiği besin öğeleri kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Besin yoğunluğu yüksek meyveler tüketilmeli Araştırmalar, besin yoğunluğunun günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu vurguluyor. Besin yoğunluğu yüksek sebzeler ve meyveler sağlıklı bir yaşam için tercih edilmesi gereken gıdalar arasında yer almalı. Bu sıralamalar tüketicilere daha besleyici seçimler yapmalarında yardımcı olabilir.