1 kaşık ile markettekinden daha iyi olacak! Yufkanız paraşüt gibi açılacak

📝 YUFKA AÇARKEN BİLMENİZ GEREKEN ADIMLAR

1️⃣ Malzemelerin Kalitesi Önceliğiniz Olsun

İyi bir yufka için kaliteli un kullanmak şart. İnce öğütülmüş, protein oranı dengeli bir un tercih ederseniz, hem daha esnek bir hamur elde edersiniz hem de pişme sırasında daha lezzetli bir sonuç alırsınız. Aynı zamanda suyun temiz ve içilebilir olması da hamurun yapısını olumlu etkiler.

2️⃣ Hamuru Dinlendirin ve İyi Yoğurun

Hamuru yoğururken ne çok sert ne de çok yumuşak olmasına dikkat edin. En iyi sonucu almak için hamurunuzu hazırladıktan sonra en az 20-30 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamur, elastikiyet kazanır ve açarken daha kolay şekil alır.