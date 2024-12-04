Yumurtayı böyle pişirenler dikkat: 1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor!

Yumurta protein bakımından zenginliğiyle biliniyor ve vücuda oldukça faydalı. Ancak tüketimi kadar pişirilme aşaması da oldukça önemli. Belirli bir sürenin üzerinde pişirildiğinde vücuda faydası değil zararı olan yumurtayı böyle pişirenler dikkat! İşte konuya ilişkin detaylar... Fazla pişerse demir emilimini azaltır Yumurtayı pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, pişirme süresidir. Uzun süre pişirilen yumurtanın sarısının etrafında oluşan koyu halka yumurtada bulunan demir ve proteinin emilimini engeller. Bu da yumurtanın besin değerlerinden tam olarak faydalanamamanıza neden olur. Oysa yumurta demir minerali açısından önemli bir kaynaktır ve demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık gibi sorunları önleyebilir. Yüksek protein içeriğiyle tok tutar Her gün bir organik yumurta tüketmek sağlığınız için faydalıdır. Yumurta tüketimi kilo vermeyi destekler çünkü yüksek protein içeriğiyle sizi tok tutar ve düşük karbonhidrat oranıyla metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca organik yumurtalar besin değeri açısından daha sağlıklıdır ve sağlığınıza daha fazla katkı sağlar. Doğru pişirme yöntemi Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmamalıdır. Oda ısısında ya da soğuk su tercih edilmelidir. Yumurta haşlama süresi ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişebilir. Kayısı kıvamında bir yumurta isteyenler için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatmak gerekirken katı yumurta için 9 dakika kadar kaynatmak yeterli olacaktır. Kaynama süresi 10 dakikayı geçerse yumurtanın faydası yok olur.