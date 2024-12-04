Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Yumurtayı böyle pişirenler dikkat: 1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor!

Yumurtayı böyle pişirenler dikkat: 1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor!

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan yumurta eğer doğru koşullarda pişirilmezse bütün faydaları çöpe gidebilir. Peki yumurtayı nasıl pişirmek gerekiyor? İşte adım adım doğru pişirme yöntemi.

Giriş Tarihi: 04.12.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 08:51
1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor! Yumurtayı böyle pişirenler dikkat

Yumurta protein bakımından zenginliğiyle biliniyor ve vücuda oldukça faydalı. Ancak tüketimi kadar pişirilme aşaması da oldukça önemli. Belirli bir sürenin üzerinde pişirildiğinde vücuda faydası değil zararı olan yumurtayı böyle pişirenler dikkat! İşte konuya ilişkin detaylar...

1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor! Yumurtayı böyle pişirenler dikkat

Fazla pişerse demir emilimini azaltır

Yumurtayı pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, pişirme süresidir. Uzun süre pişirilen yumurtanın sarısının etrafında oluşan koyu halka yumurtada bulunan demir ve proteinin emilimini engeller.

Bu da yumurtanın besin değerlerinden tam olarak faydalanamamanıza neden olur. Oysa yumurta demir minerali açısından önemli bir kaynaktır ve demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık gibi sorunları önleyebilir.

1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor! Yumurtayı böyle pişirenler dikkat

Yüksek protein içeriğiyle tok tutar

Her gün bir organik yumurta tüketmek sağlığınız için faydalıdır. Yumurta tüketimi kilo vermeyi destekler çünkü yüksek protein içeriğiyle sizi tok tutar ve düşük karbonhidrat oranıyla metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca organik yumurtalar besin değeri açısından daha sağlıklıdır ve sağlığınıza daha fazla katkı sağlar.

1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor! Yumurtayı böyle pişirenler dikkat

Doğru pişirme yöntemi

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmamalıdır. Oda ısısında ya da soğuk su tercih edilmelidir. Yumurta haşlama süresi ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişebilir. Kayısı kıvamında bir yumurta isteyenler için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatmak gerekirken katı yumurta için 9 dakika kadar kaynatmak yeterli olacaktır. Kaynama süresi 10 dakikayı geçerse yumurtanın faydası yok olur.

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