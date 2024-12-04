Yumurtayı böyle pişirenler dikkat: 1 dakika fazla pişince bütün faydaları çöp oluyor!

Fazla pişerse demir emilimini azaltır

Yumurtayı pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, pişirme süresidir. Uzun süre pişirilen yumurtanın sarısının etrafında oluşan koyu halka yumurtada bulunan demir ve proteinin emilimini engeller.

Bu da yumurtanın besin değerlerinden tam olarak faydalanamamanıza neden olur. Oysa yumurta demir minerali açısından önemli bir kaynaktır ve demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık gibi sorunları önleyebilir.