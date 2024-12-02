Yürüyüşle Kilo Verememenizin 10 Sebebi: Bir Türlü Kilo Veremeyenler Dikkat

Yürüyüş, kilo vermek için ideal bir egzersiz yöntemi olarak bilinir. Ancak, düzenli yürüyüş yapmanıza rağmen hedeflerinize ulaşamıyorsanız, bunun arkasında çeşitli nedenler olabilir.

UZMANLARA GÖRE YÜRÜMENİZE RAĞMEN KİLO VEREMEMENİZİN 10 NEDENİ

Yürümenin kilo kaybı üzerindeki etkisi genellikle hafife alınır. Ancak uzmanlar, yürümenize rağmen neden kilo veremediğinizi açıklıyor ve bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi anlatıyor.

1. KAS KAZANIMI

Spor ve kondisyon koçu Andy Vincent'a göre, yürümeye yeni başladıysanız ve daha önce hareketsiz bir yaşam sürdürdüyseniz, kas kazanımı mümkün olabilir. Özellikle yokuş yukarı yürüyüşler veya ağırlıklı yelek kullanımı, alt uzuv kaslarınızda gerginlik oluşturur ve kas kütlesini artırabilir. Bu durumda, kilonuz aynı kalsa bile vücut bileşiminiz iyileşiyor olabilir.