Kadraj Bi Bak Şebnem Dönmez üzücü haberi paylaştı! “Ameliyat olabilirim”

Şebnem Dönmez üzücü haberi paylaştı! “Ameliyat olabilirim”

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. Dizinde yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yapan oyuncu ameliyat riskinin de olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:25
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Şebnem Dönmez üzücü haberi paylaştı! Ameliyat olabilirim

Şebnem Dönmez'in paylaşımı takipçilerini korkuttu

Dönmez, sosyal medya hesabından dizindeki dizlikle bulunduğu bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada yaptı. Dönmez'in paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.

Şebnem Dönmez'in paylaşımı takipçilerini korkuttu

"AMELİYAT RİSKİ VAR"

Oyuncu, "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" diye açıklama yaptı.

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