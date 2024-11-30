Şebnem Dönmez üzücü haberi paylaştı! “Ameliyat olabilirim”

Dönmez, sosyal medya hesabından dizindeki dizlikle bulunduğu bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada yaptı. Dönmez'in paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.

"AMELİYAT RİSKİ VAR"

Oyuncu, "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" diye açıklama yaptı.